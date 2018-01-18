史上最大規模 台北國際電玩展下週登場

2018-01-18

〔記者吳佩樺／台北報導〕2018台北國際電玩展玩家區將於1月26日至29日登場，展場規模、遊戲陣容更勝以往，共有上百款遊戲讓玩家試玩，橫跨主機、手機、VR、電腦等平台，主辦單位預期4天將湧入30萬人次。現場門票收費200元。

台灣索尼互動娛樂展出30款PS4和PS VR遊戲，包括《汪達與巨像》、《真‧三國無雙8》等即將販售遊戲。同步推出會場限定優惠，包括購買PS4金或銀色主機，加贈同色DUALSHOCK 4無線控制器、主機專用直立架以及PS4獨占遊戲《Gran Turismo Sport》，贈品價值高達4,250元。此外，PS4 Pro《魔物獵人：世界》限量版，開展首日有800組現貨提供搶購。

第3年參展的Ubisoft設置50組機台，亮相未上市遊戲《極地戰嚎5》和《飆酷車神2》等，玩家完成《飆酷車神2》體驗關卡，有機會獲得市價69萬元的哈雷重機。此外，SEGA主打《北斗神拳》、《人中之龍》二大作品結合的《人中北斗》；台灣萬代南夢宮娛樂邀請40位人氣實況主同樂；首度來台展出的日本ARC SYSTEM WORKS帶來《蒼翼默示錄》對戰格鬥遊戲。

台灣館集結遊戲橘子、智冠科技、宇峻奧汀、鈊象電子等業者，其中以最近紅翻天的遊戲橘子代理的《天堂M》最受矚目。

手遊同樣是一大焦點，5週年生日的《神魔之塔》今年大手筆將電玩展的現場票背變成神魔刮刮卡，預計送出蘋果iPhone X、香港雙人3天2夜來回套票。VR遊戲部分，HTC最新VIVE Pro裝置將首度在台亮相。