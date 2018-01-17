百貨外帶年菜 美味當天現做

2018-01-17

〔記者凃盈如／台北報導〕SOGO百貨台北三個館的中式餐廳，除夕夜圍爐宴兩段餐期都已預約額滿，看準過年圍爐商機，SOGO再推出外帶年菜組合，含中式、西式、日式、泰式、蔬食及鍋物等選擇，其中以小家庭、4至6人份年菜賣得最好，客單價平均3,600至4,800元。

SOGO結集自家餐廳推出年菜，採當天現做，加熱即可食用，如忠孝館三合院旺福年菜套餐，8人份原價6,830元、特價6,600元；復興館推出「新葡苑新春團圓年菜」，10人份原價12,800元、特價5,280元；另有5人份選擇。比較特別的是，過年想嚐點異國風味，NARA THAI與晶湯匙也分別推出泰式年菜「福旺年菜組合」、「晶年泰旺團圓年菜」，敦化館更推出熱賣的N°168 PRIME爐烤美國帶骨牛小排禮籃。SOGO統計，今年有超過500款年菜禮盒，預計帶動業績成長1成。

至於伴手禮方面，SOGO百貨營業副總經理吳素吟提到，年節伴手禮以1,500元客單價禮品為熱門，送禮趨勢以健康為主，伴手禮尤以水果接受度最高，譬如日本愛知縣蜜柑，從1月5日起就已銷售達250盒，水果整體亦破千盒。忠孝館B2的伴手手禮，年節買氣爆發力強，王師父僅2坪大的櫃位面積，一年可創造逾2千萬元業績，其他如半島精品店、TWG Tea、YOKU MOKU蛋捲，黑船、源吉兆庵、舊振南等櫃位，一年營業額也逾千萬元。

圖片提供：SOGO