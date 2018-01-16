巧克力禮盒 甜美又貴氣

2018-01-16

〔記者凃盈如／台北報導〕GODIVA動作不斷，在與7-11推出巧克力飲品買一送一之後，緊接著自己專櫃加碼巧克力霜淇淋買一送一，接著來到了2018年之初，GODIVA 最新推出Collection Précieuse限量情人節巧克力系列，要戀人們就地融化。由駐東京的GODIVA五星級巧克力大師Yannick Chevolleau操刀的巧克力，將巧克力打造為有著完美切割的寶石造型，除了經典的心形寶石巧克力、另有鑽石造型巧克力，每款寶石巧克力都有不同的獨門比例，是對身邊的另一半表達心意好物，多款禮盒價格620元起，於2018年2月1日至2018年2月14日， 凡購買任何情人節系列禮盒，即可獲贈心意卡與自選字母吊飾兩個。

至於來自瑞士的頂級巧克力Du Rhône Chocolatier，則是挑嘴的巧克力迷一致傾心的品牌，其於台北文華東方酒店開設的店舖，是許多饕客的私藏名單。迎接狗年來臨，品牌推出5款新年頂級禮盒，每款包裝以紅與金詮釋吉祥祝福，讓消費者在享受巧克力的絲滑口感與馥郁香氣時，也能強烈感受東方的福氣與富貴，是體面大方的頂級贈禮。

5款新年禮盒包括兩款大份量的「旺財提籃」、「旺富鉑金」，禮組裡頭包含了幾乎Du Rhône Chocolatier的全品項；另外，兩款小份量的禮盒：「旺福栗子」及「旺旺金磚」。今年最特別的是，Du Rhône Chocolatier和義大利家飾品牌GHIDINI1961合作，推出一款限量禮組「GHIDINI金櫻桃」，是滿載了甜白酒葡萄乾巧克力的金色收納盒，出自高人氣設計師Nika Zupanc之手， 是款甜美又貴氣的家飾品。

上述禮盒，即日起至2月28日止，在Du Rhône Chocolatier文華東方酒店門市或透過網路上訂購，皆可享有折扣。