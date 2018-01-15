德國高性能豪華SUV-2

2018-01-15

記者方維鐸／報導 攝影／記者潘少棠

【AMG加持3芒星中型豪華SUV】

Mercedes-AMG GLC43 4MATIC

Mercedes-Benz的中型豪華SUV力作GLC近年在國內銷售十分暢旺，為滿足部分多金性能買家的期待，台灣賓士於2017年第4季又追加了動力性能表現更上層樓的Mercedes-AMG GLC43 4MATIC，可直接對應像是Audi SQ5、BMW新X3 M40i和保時捷Macan GTS這類同級對手。

引擎蓋下配置一具3.0升V6缸內直噴BiTurbo引擎，可輸出367匹最大馬力與53.0公斤米峰值扭力，與其搭配的是齒比銜接綿密順暢的9G-TRONIC 9速手自排系統，能源局公布的平均油耗每公升可跑10.5公里，達到2,400～3,000cc級距第3級的耗能標準。

本車配有AMG專屬跑車化阻尼結合AIR BODY CONTROL氣壓懸載系統，可提供比一般採用AGILITY CONTROL舒適型懸載的車型更硬朗明快的駕馭感受；這輛試駕車另「降級」選配19吋AMG 5輻雙肋式高光澤黑色輕合金輪圈及前235/55R19、後255/50R19輪胎，輾過路面坑洞時的震顛感要比標配20吋AMG多輻式胎圈減緩許多，讓車內乘員獲致較舒適的行路表現。

本車儀表控台設計維持一般GLC的基調，標配3輻式多功能真皮平底跑車方向盤，中控台採用霧黑色梣木飾板，在橫貫前方的鍍鉻飾條及鑲銀色鍍鉻飾環烘托下，讓時尚洗練的座艙增添些許跑格氣息。全車座椅皆以ARTICO皮質/DINAMICA類麂皮材質混搭包覆（車有紅色對比縫線），並配有視覺效果突出的designo紅色安全帶。

台灣賓士分公司將Mercedes-AMG GLC43 4MATIC報出360萬起的售價，但本文這輛白色試駕車（白色車漆減4萬元）因降級19吋AMG胎圈組（減4.4萬元），總價反而降到351.6萬。