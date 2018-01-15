德國高性能豪華SUV-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【4環品牌中型豪華SUV性能款】
Audi SQ5
2016年巴黎車展Audi原廠發表了第2代Q5中型豪華SUV，國內市場直到2017年7月下旬才正式上市，現階段導入的車型包括35 TDI quattro、45 TFSI quattro和及性能版的SQ5。
本文試駕的SQ5配有全車專屬運動跑車套件、20吋鋁圈和SUV專用寬胎，視覺上跟一般Q5車型有明顯區隔。動力採用排氣量2,995cc的V6 TFSI缸內直噴雙渦流Turbo引擎，具有354匹最大馬力與51.0公斤米峰值扭力，搭配tiptronic 8速手自排變速箱，動力傳輸十分綿密流暢，油門反應澎湃強勁，其0～100公里／時加速需時5.4秒，極速則約定成俗地封印在250公里／時。國內能源局公布的數據其每公升可跑10.1公里，是該排氣級距的第3級。
實際試駕時感受到這具3.0 V6 TFSI引擎豐沛的動力輸出，從極低的轉速便非常紮實有力，加速力道源源而至，驅策起來非常暢快，儘管帳面數據看似遜色於雙B同級對手，但實際在路上馳騁已鮮逢敵手。儘管車超過1.63米，但操控穩健感則跟一般轎車差不了多少，而quattro智慧型全時4輪驅動系統提供的精確循跡性，更教駕駛人高枕無憂。
SQ5標配12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬座艙，儀表控台作工質感絕佳，搭配Carbon Atlas飾板及全車S line徽飾配件，完美體現Audi性能車特有的冷冽跑格；座椅皮面是以Alcantara類麂皮/真皮混搭，縫工和質感皆相當出眾，彰顯Audi傲視同級德國高級品牌的用料質感與精緻度。
Audi Taiwan將SQ5開出360萬起跳價，要比BMW全新X3 M40i稍高2萬元，跟Mercedes-AMG GLC43 4MATIC價位相同，顯示德國3大高級車廠高性能中型豪華SUV鼎足而立的態勢。
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Audi SQ5標配整合極線LED識別燈的全LED頭燈組，搭配SQ5專屬鋁合金塗裝車外後視鏡和前保險桿氣壩，在足下20吋雙色鋁圈以及255/45R20寬胎烘托下，展現高性能豪華SUV的恢弘大器與動感跑格。
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從車尾看去，簡練厚實的車尾線條搭配3D全LED尾燈組（包含動態指示方向燈），彰顯4環品牌豪華SUV的特有風格；後保險桿為SQ5專屬式樣，下方結合左右雙邊出排氣尾管的一體式金屬框飾設計，視覺感十分獨特。
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本車0～100公里／時加速僅需5.4秒，卻仍遜色於BMW新X3 M40i（4.8秒）和下文的Mercedes-AMG GLC43 4MATIC（4.9秒）；quattro智慧型全時4輪驅動系統精確的循跡抓地效果，讓駕駛人在任何路面條件都能高枕無憂。
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這具3.0升V6 TFSI缸內直噴雙渦流Turbo引擎可發揮354匹最大馬力與51.0公斤米峰值扭力，能源局的平均油耗每公升可跑10.1公里，以此等動力性能的豪華SUV其實沒啥好挑剔的。
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SQ5標配12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬座艙，以及附換檔撥片的3輻式S line真皮多功能方向盤，內裝則採用Carbon Atlas飾板，兩張人體工學出色的跑車前座椅，椅面是以Alcantara類麂皮/真皮混搭包覆，並車有對比縫線。
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SQ5的標準行李廂容量為550公升，若將後座40/20/40分離傾倒椅背往前打平，則可獲得1,550公升的平坦載物空間。
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2,824mm的軸距賦予本車寬敞充裕的後座空間，標配的全景式電動玻璃天窗，對車室採光與氛圍有實質加分的效果。
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Audi SQ5小檔案