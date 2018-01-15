德國高性能豪華SUV-1

2018-01-15

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【4環品牌中型豪華SUV性能款】

Audi SQ5

2016年巴黎車展Audi原廠發表了第2代Q5中型豪華SUV，國內市場直到2017年7月下旬才正式上市，現階段導入的車型包括35 TDI quattro、45 TFSI quattro和及性能版的SQ5。

本文試駕的SQ5配有全車專屬運動跑車套件、20吋鋁圈和SUV專用寬胎，視覺上跟一般Q5車型有明顯區隔。動力採用排氣量2,995cc的V6 TFSI缸內直噴雙渦流Turbo引擎，具有354匹最大馬力與51.0公斤米峰值扭力，搭配tiptronic 8速手自排變速箱，動力傳輸十分綿密流暢，油門反應澎湃強勁，其0～100公里／時加速需時5.4秒，極速則約定成俗地封印在250公里／時。國內能源局公布的數據其每公升可跑10.1公里，是該排氣級距的第3級。

實際試駕時感受到這具3.0 V6 TFSI引擎豐沛的動力輸出，從極低的轉速便非常紮實有力，加速力道源源而至，驅策起來非常暢快，儘管帳面數據看似遜色於雙B同級對手，但實際在路上馳騁已鮮逢敵手。儘管車超過1.63米，但操控穩健感則跟一般轎車差不了多少，而quattro智慧型全時4輪驅動系統提供的精確循跡性，更教駕駛人高枕無憂。

SQ5標配12.3吋Audi Virtual Cockpit全數位虛擬座艙，儀表控台作工質感絕佳，搭配Carbon Atlas飾板及全車S line徽飾配件，完美體現Audi性能車特有的冷冽跑格；座椅皮面是以Alcantara類麂皮/真皮混搭，縫工和質感皆相當出眾，彰顯Audi傲視同級德國高級品牌的用料質感與精緻度。

Audi Taiwan將SQ5開出360萬起跳價，要比BMW全新X3 M40i稍高2萬元，跟Mercedes-AMG GLC43 4MATIC價位相同，顯示德國3大高級車廠高性能中型豪華SUV鼎足而立的態勢。