玫瑰軟糖情人禮 蠟燭髮香誘人

〔記者凃盈如／台北報導〕法國精品香氛品牌diptyque推出全新的Rose Delight玫瑰軟糖情人節限量系列，找來巴黎知名平面設計師Leslie David（萊斯利‧大衛）合作，帶來獨有的東方韻味，汲取產自博斯普魯斯海峽、充滿甜蜜感的土耳其軟糖靈感，伴隨愛情的喜悅。
Leslie David將18世紀的法式傳統印花圖像Toile de Jouy為靈感，演繹田園景致，Toile de Jouy是種類印花的棉布，上方多呈現花草樹木、浪漫的田園生活，織品本身需經過噴水、日曬洗淨，再進行印染，此種創作在18世紀凡爾賽宮的貴族中盛行，常掛在客廳的牆壁上，向後世展示法式風情，而本次才華洋溢的平面設計藝術界新星Leslie David，以她對流行色彩的獨具慧眼，將愛的歡愉注入東方主題，呼應著Rose Delight的甜蜜香味。
在本次Diptyque限量系列中，可見孔雀與白鴿、玫瑰與泰姬瑪哈陵，還有質樸的農村場景。本次推出玫瑰軟糖限量系列、限量玫瑰之水系列，無論是適合居室的香氛蠟燭、亦或是和身體的保養系列，都換上了粉紫色亦粉紅色的限量包裝，品項包含香氛蠟燭、髮香噴霧、護手霜、身體潤膚乳等，其中，髮香噴霧更是品牌首次推出。