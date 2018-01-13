SIHH倒數 卡地亞神秘再現─19座神秘鐘奇蹟般現身會場 雅典錶驚艷獨特藍色大明火琺瑯錶盤

2018-01-13

〔記者方惠宗／台北報導〕再過48小時，第28屆「SIHH」日內瓦國際高級鐘錶展（Salon International de la Haute Horlogerie Genève）即將於瑞士時間2018年1月15日開展。卡地亞（Cartier）預告將為年度新作祭出「鏤空」及「神秘」兩項頂尖工藝，並將首度於SIHH展出19座神秘鐘作品，將「鐘錶史上的奇蹟」展現世人眼前。雅典錶（Ulysse Nardin）則是繼去年頂級慈善拍賣會「Only Watch 2017」製作僅此一只的「Marine Tourbillon Only Watch」之後，為航海系列帶來藍色大明火錶盤，正式推出「Marine Tourbillon Blue Grand Feu」航海藍面大明火琺瑯陀飛輪腕錶。

製錶業走過景氣寒冬，許多品牌自去年下半年逐漸感受市場回溫，對2018年相對期待，本屆SIHH展前訊息透露不少品牌將以嶄新色調誘客。雅典錶即為新錶以珍貴獨特的藍色大明火琺瑯打造優雅美感；藍色大明火琺瑯錶盤製作難度極高，雅典錶旗下的Donzé Cadrans工坊工藝師完美演繹，創造出令人驚艷的效果，烘托著在錶盤6點鐘位置唯美運轉的複雜功能：飛行陀飛輪。

SIHH也將首度展出象徵製錶技術與美學成就的卡地亞神秘鐘，這是卡地亞受法國魔術師Jean-Eugène Robert-Houdin（1805～1871）啟發，由家族第三代路易‧卡地亞（Louis Cartier，1875～1942）與製錶師Maurice Coüet的合作結晶；首座神秘鐘於1912年面世，其製作一直延續至今。

卡地亞也將於錶展帶來紀錄片「喚醒時間的技藝」，由李少紅執導，述說北京故宮博物院與卡地亞共同展開的一場文化之旅：修復故宮收藏的鐘錶作品。