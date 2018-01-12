《潮流的開啓與結束》6

記者王瀅娟／台北報導
Lanvin尋航記
Lanvin面臨轉型問題，經營資金問題甚囂塵上，為平息傳言，日前不得不發聲明稿強調目前是有困難，但是沒有負債，將保留不實報導的法律追訴權。Lanvin自2015年與前任創意總監阿爾伯．艾爾巴茨（Alber Elbaz）分道揚鑣後，各式負面消息就不斷纏上身，好不容易找到Bouchra Jarrar繼任創意總監，才2季又把她換掉，改由相對不有名的奧利維耶．拉彼達斯（Olivier Lapidus）取代，連續動盪導致2位董事會成員辭職，包括第二大股東Ralph Bartel，去年底也把總部從品牌創始地Boissy d’Anglas遷出。銷售自2012年高峰的2.35億歐元，至去年已經跌到1.62億歐元。去年也首度報告近10年來首度出現的淨利虧損，達1,830萬歐元。
Lanvin選擇奧利維耶令外界吃驚，不過細數他的經歷，有在中國工作的經驗，又熱愛新科技，曾經辦過線上時裝秀，這都是目前Lanvin想要的。奧利維耶上任之時，Business Of Fashion網站曾報導他有意將Lanvin打造成法國版的Michael Kors，後遭他否認。他表示要將Lanvin打造成生活風格品牌（Lifestyle），而「生活風格」一詞正是由品牌創始人Jeanne Lanvin提出，他發表的第一季設計將秀出創始人的本質。
而奧利維耶面臨的問題是，Lanvin目前被認知的樣子，是在Lanvin任期長達14年的前任創意總監阿爾伯所設定的，而非創始者，而有多少顧客在意創始人的設計？何況還有不少顧客期待阿爾伯設計的衣服。其次，無論市場傳言如何，Lanvin資金尚未到位，而創意需要資金支持，Jarrar便曾在接受南華早報訪問時透露她孤掌難鳴。
當前任務 重新定義
奧利維耶明白他上任後的首要任務：要在一個月內作出一個系列和一個秀、要讓銷售成長、透過重新定義品牌DNA，找到新的商業方向。他設定的Lanvin是一個專注於設計時髦而多元晚裝的品牌，但仍然有一些偏向精緻複雜的日裝，不過從他推出的第一季作品來看，是看不出來他將要把這個品牌往這個方向帶。新聞稿中宣稱他使用多種創始人鍾愛的色彩，包括祖母綠、櫻草色、紅寶石色、裸色、淺藍色、經典的黑白和金色，以及和服袖、寶塔袖、扭褶袖、喇叭蝴蝶結、幾何剪裁、四葉草圖案、連身褲、半透明材質等創始人的經典代表標誌性設計元素，在他大量的不對稱設計重新演繹下，卻不見有當代的感覺，反而令人感覺老氣，顯然在比例上有很大的問題；應用裝飾藝術（Art Deco）字體的LANVIN印花雖然是他強調的巧思，但穿在身上也透露著過時的感覺，在身體中央開菱形的大洞更是讓人不明所以，性感與否見仁見智，但絕對談不上優雅。或許一個月的時間確實太短，希望在今年3月，可以看見一個準備好重新出發的Lanvin。
圖片提供／Lanvin