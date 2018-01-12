創意當頭家 這裏有舞台

2018-01-12

〔記者凃盈如／台北報導〕誠品生活扶植年輕人築夢創業，誠品生活文創平台expo連續6年舉辦「肖年頭家夢想市集」，共超過800件作品參選，今年增設「百萬創業獎」，第一名頭家可以跳過在expo寄賣、開快閃店等階段，直接「跳級」，在誠品生活獨立設櫃，365天每日開放徵件。

誠品生活expo品牌經理詹佳玲表示，誠品生活expo去年共有150品牌進駐，其中有89個品牌今年持續進駐，而表現最好的前三個品牌分別為京都手作鞋品牌「花見小路」、寵物養護品牌「毛起來洗」以及茶籽堂。台灣餐飲業商機看俏，將台灣在地飲食文化結合創新點子、重新設計包裝、翻轉傳統印象，給予顧客全新感受，往往是品牌的成功關鍵。譬如在誠品R79的超人氣紅豆餅「嘰咕帕」，單月銷售2萬顆，相當於一座台北101，而「点点」麥煎餅，也相繼報名肖年頭家夢想市集 。

同樣是提高創業家的能見度，新光三越在3年前成立自營通路「好好集」，於全台開設6個櫃點，搜羅好食、好物，並集結40多家廠商、100多項品項，是許多日、韓、港澳觀光客最愛，平台銷售前三名商品包括「江記華隆肉紙」、「海邊走走蛋捲」、「玉井之門芒果乾」，年銷售均破20,000包，其中，不乏香港藝人來台大宗採買，另外，暖暖手作薑糖、台中喜利廉杏仁薄餅、梅山輕量苦茶油等，都是受消費者青睞的超人氣商品。

圖片提供：新光三越