德日FR小型主管房車

2018-01-11

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

新年式配備調整更超值 BMW 320i Sport Line

2017年第4季BMW總代理汎德公司調整了18年式3系列小型主管房車的產品編成，將價位兩百萬出頭的320i Sport Line的配備予以強化，提升對消費者的吸引力。

新年式320i仍配置BMW原廠代號B48的2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力與27.5公斤米的峰值扭力，搭配方向盤附有換檔撥片的8速Steptronic運動化手自排系統，動力傳輸表現頗為出色， 0～100公里／時加速需時7.3秒，極速可達235公里／時，能源局公佈的平均油耗每公升可跑15.3公里，達到小客車1,800～2,400cc能源效率最佳的第1級。

若將本車標配的動態行車模式切換至ECO PRO模式，其油門反應十分線性流暢，巡航起來非常輕鬆暢快；若切至Sport模式，頓時整輛車變得直接緊湊許多，油門反應極為直接凌厲，引擎轉速攀升激亢迅速，將Bimmer卓越的性能表露無遺。試駕車另加價18,000元選配10.25吋多重行車模式儀表板，隨著行車模式的切換，儀表板呈現的畫面也會跟著改變，在駕駛趣味感上有加分效果，還算是項值得的投資。

320i的內裝控台格局當然是BMW一貫的駕駛人導向，所有儀表控鍵都非常清晰就手，Sport Line車內採用的是跑車真皮方向盤（非M款）、雙前座電動跑車座椅（附駕駛座記憶功能）、Sensatec皮質內裝、附有黑色飾條的鋁質刷面飾板、BMW字樣前門檻飾板，盡現小型主管房車的個性跑格。

汎德公司將18年式320i Sport Line報出203萬起的基本車價，相較於賓士同級的C200 Avantgarde（220萬起）顯得更有親和力。

BMW 320i Sport Line小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,633×1,811×1,429mm

軸距：2,810mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴TwinPower Turbo

排氣量：1,998cc

最大馬力：184匹／5,000～6,500轉

最大扭力：27.5公斤米／1,350～4,600轉

驅動方式：FR前置引擎後輪驅動

排檔設計：Steptronic運動化8速手自排

0～100公里／時加速：7.3秒

極速：235公里／時

平均油耗：15.3公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：1級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：203萬起

新年式小改款進化升級 Infiniti Q50 2.0t

2017年Infiniti在日內瓦車展推出了小改款的Q50車系，國內則在第4季以2018年式新車的姿態推出，其外觀和內裝都向世代更新的Q60雙門Coupé看齊，修改得更富跑格，同時延續ProACTIVE智慧駕駛科技的訴求，提供消費者最完整的行車主被動安全保障。

小改款Q50 2.0t引擎蓋下依舊是那具Mercedes-Benz提供的2.0升直4缸內直噴Turbo引擎，可輸出208匹最大馬力與35.7公斤米峰值扭力，搭配7速手自排變速系統，原廠數據其0～100公里／時加速僅需7.2秒，並可結合Infiniti Drive多模式行車控制，能全方位滿足駕駛人的需求與樂趣。

在一般市區道路走走停停，本車直接俐落的起步加速十分受用，同時犀利確實的掣煞反應也讓人很有信心。當駛上快速道路或高速公路時，豐沛的再加速力道馳騁起來頗富快意，操控反應也非常明快矯健，讓人體驗不亞於德國高級品牌小型主管房車的行車表現。

此番小改款Q50的儀表控台鋪陳仍維持艦橋式座艙的基調，但將3輻式跑車化方向盤和排檔桿換成跟Q60 Coupé相同的款式，呈現充滿科技跑格的座艙氛圍。試駕的2.0t旗艦款上新增座艙照明氣氛燈，並將BOSE音響系統的揚聲器數量由原來的14具增加至16具，搭配工法講究的Kacchu鋁合金飾板與雙縫線真皮內裝，完美體現日系高級車的精緻度與豪華感。

Q50 2.0t旗艦款售價為199.9萬，相較於動力條件略遜一籌的德國對手（如Audi A4 40 TFSI、BMW 320i、Mercedes-Benz C200），無論售價與配備條件均展現不錯的競爭力。此外，還有入門價168.8萬的豪華款，訴求購車預算較有限的消費者。

Infiniti Q50 2.0t小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,790×1,820×1,455mm

軸距：2,850mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴Turbo

排氣量：1,991cc

最大馬力：208匹／5,500轉

最大扭力：35.7公斤米／1,250～3,500轉

驅動方式：FR前置引擎後輪驅動

排檔設計：7速手自排

0～100公里／時加速：7.2秒

極速：245公里／時

平均油耗：13.3公里／公升（經濟部能源局歐規數據）

能源效率等級：2級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：168.8萬（豪華款）／199.9萬（旗艦款）