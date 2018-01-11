德日FR小型主管房車

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
新年式配備調整更超值 BMW 320i Sport Line
2017年第4季BMW總代理汎德公司調整了18年式3系列小型主管房車的產品編成，將價位兩百萬出頭的320i Sport Line的配備予以強化，提升對消費者的吸引力。
新年式320i仍配置BMW原廠代號B48的2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力與27.5公斤米的峰值扭力，搭配方向盤附有換檔撥片的8速Steptronic運動化手自排系統，動力傳輸表現頗為出色， 0～100公里／時加速需時7.3秒，極速可達235公里／時，能源局公佈的平均油耗每公升可跑15.3公里，達到小客車1,800～2,400cc能源效率最佳的第1級。
若將本車標配的動態行車模式切換至ECO PRO模式，其油門反應十分線性流暢，巡航起來非常輕鬆暢快；若切至Sport模式，頓時整輛車變得直接緊湊許多，油門反應極為直接凌厲，引擎轉速攀升激亢迅速，將Bimmer卓越的性能表露無遺。試駕車另加價18,000元選配10.25吋多重行車模式儀表板，隨著行車模式的切換，儀表板呈現的畫面也會跟著改變，在駕駛趣味感上有加分效果，還算是項值得的投資。
320i的內裝控台格局當然是BMW一貫的駕駛人導向，所有儀表控鍵都非常清晰就手，Sport Line車內採用的是跑車真皮方向盤（非M款）、雙前座電動跑車座椅（附駕駛座記憶功能）、Sensatec皮質內裝、附有黑色飾條的鋁質刷面飾板、BMW字樣前門檻飾板，盡現小型主管房車的個性跑格。
汎德公司將18年式320i Sport Line報出203萬起的基本車價，相較於賓士同級的C200 Avantgarde（220萬起）顯得更有親和力。
BMW 320i Sport Line小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,633×1,811×1,429mm
軸距：2,810mm
引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴TwinPower Turbo
排氣量：1,998cc
最大馬力：184匹／5,000～6,500轉
最大扭力：27.5公斤米／1,350～4,600轉
驅動方式：FR前置引擎後輪驅動
排檔設計：Steptronic運動化8速手自排
0～100公里／時加速：7.3秒
極速：235公里／時
平均油耗：15.3公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：1級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）
售價：203萬起
新年式小改款進化升級 Infiniti Q50 2.0t
2017年Infiniti在日內瓦車展推出了小改款的Q50車系，國內則在第4季以2018年式新車的姿態推出，其外觀和內裝都向世代更新的Q60雙門Coupé看齊，修改得更富跑格，同時延續ProACTIVE智慧駕駛科技的訴求，提供消費者最完整的行車主被動安全保障。
小改款Q50 2.0t引擎蓋下依舊是那具Mercedes-Benz提供的2.0升直4缸內直噴Turbo引擎，可輸出208匹最大馬力與35.7公斤米峰值扭力，搭配7速手自排變速系統，原廠數據其0～100公里／時加速僅需7.2秒，並可結合Infiniti Drive多模式行車控制，能全方位滿足駕駛人的需求與樂趣。
在一般市區道路走走停停，本車直接俐落的起步加速十分受用，同時犀利確實的掣煞反應也讓人很有信心。當駛上快速道路或高速公路時，豐沛的再加速力道馳騁起來頗富快意，操控反應也非常明快矯健，讓人體驗不亞於德國高級品牌小型主管房車的行車表現。
此番小改款Q50的儀表控台鋪陳仍維持艦橋式座艙的基調，但將3輻式跑車化方向盤和排檔桿換成跟Q60 Coupé相同的款式，呈現充滿科技跑格的座艙氛圍。試駕的2.0t旗艦款上新增座艙照明氣氛燈，並將BOSE音響系統的揚聲器數量由原來的14具增加至16具，搭配工法講究的Kacchu鋁合金飾板與雙縫線真皮內裝，完美體現日系高級車的精緻度與豪華感。
Q50 2.0t旗艦款售價為199.9萬，相較於動力條件略遜一籌的德國對手（如Audi A4 40 TFSI、BMW 320i、Mercedes-Benz C200），無論售價與配備條件均展現不錯的競爭力。此外，還有入門價168.8萬的豪華款，訴求購車預算較有限的消費者。
Infiniti Q50 2.0t小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,790×1,820×1,455mm
軸距：2,850mm
引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴Turbo
排氣量：1,991cc
最大馬力：208匹／5,500轉
最大扭力：35.7公斤米／1,250～3,500轉
驅動方式：FR前置引擎後輪驅動
排檔設計：7速手自排
0～100公里／時加速：7.2秒
極速：245公里／時
平均油耗：13.3公里／公升（經濟部能源局歐規數據）
能源效率等級：2級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）
售價：168.8萬（豪華款）／199.9萬（旗艦款）
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試駕車加價18,000元選配10.25吋多重行車模式儀表板，圖示為ECO PRO模式的儀表畫面。
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320i Sport Line的後保桿鑲有鍍鉻黑色高光澤飾條，左側下方的雙圓尾管也經過鍍黑處理，兩者在白色車上產生畫龍點睛的效果。
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本文這輛18年式BMW 320i Sport Line試駕車標配黑色高光澤水箱護罩，另選配了18吋雙肋5輻式前後配鋁圈，讓整輛車看起來更有氣勢。
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Infiniti InTouch雙螢幕主控台採圖像化的選單設計，透過直覺式觸控即可輕鬆操作，並針對最常使用的功能設定3大實體按鍵，使用起來更快速便捷。
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小改款2.0t旗艦款仍維持艦橋式座艙的內裝基調，換上新款3輻式跑車化方向盤和排檔桿，並新增座艙照明氣氛燈，升級16具高功率揚聲器的BOSE音響系統，讓車內的跑格與豪華氛圍再進化。
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源自Mercedes-Benz的2.0升直4缸內直噴Turbo引擎，擁有208匹最大馬力與35.7公斤米峰值扭力，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑13.3公里，符合該排氣級距的2級標準。
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Q50 2.0t操控反應頗為明快矯健，行路表現沉穩紮實，由靜止加速至時速百公里僅需7.2秒，加速性能堪稱出色。
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拜2,850mm長軸距之賜，Q50的後座擁有出色的腿部伸展空間，頭部空間亦頗為充裕，乘坐其間感覺非常舒適自在。
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小改款車尾減少了鍍鉻飾條與反光板，視覺上更加俐落洗練，並換上跑格化造型後保險桿，搭配大口徑鍍鉻雙邊出排氣尾管，洋溢跑房車的動感帥勁。
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2018年式Infiniti Q50 2.0t小改款新車由內到外精進升級，相較於其他德日高級品牌小型主管房車更顯超值，對消費者也更具說服力。
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儀表控台基本格局其實沒有太大改變，Sport Line車型配置跑車真皮方向盤（附換檔撥片）及Sensatec皮質內裝，搭配附有黑色飾條的鋁質刷面飾板，整體鋪陳個性而動感。
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小改款後的320i搭載仍搭載排氣量1,998cc的直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出184匹最大馬力與27.5公斤米峰值扭力。
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320i的0～100公里／時加速僅需7.3秒，相較下文動力輸出較強的Infiniti Q50 2.0t不遑多讓，駕馭起來的快感與樂趣猶有勝之。
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後座空間拜2,810mm軸距所賜，乘坐起來還算寬敞充裕，即使面對世代較新的小型主管房車對手也毫不遜色。