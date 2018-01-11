【5大通路調查】 年度最熱賣無線吸塵器出爐

2018-01-11

記者吳佩樺／台北報導

下個月就是農曆春節，家家戶戶都要大掃除，掃除家電買氣旺，無線吸塵器已經取代有線，成為市場主流。根據燦坤、全國電子、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網五大通路統計去年1至12月前3大最熱賣無線吸塵器，在1萬元以上中高階價格帶，由Dyson、伊萊克斯、LG三大品牌為代表，尤其Dyson堪稱市場霸主，席捲最多名次，占比高達6成。

中高階熱賣代表：Dyson、伊萊克斯、LG

各別機型來看，Dyson V8系列即使要價2萬多元，仍一舉榮登燦坤、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心年度銷售冠軍；另一較為便宜的Dyson V6系列亦是全國電子第一名，若嫌V8系列太過昂貴，V6系列同樣是不錯的選擇。momo購物網年度最熱賣則由LG A9系列搶下，特色是最多配置雙電池組，當1顆電池沒電時，能立刻更換第2顆電池，無須等待充電時間。

搶攻掃除商機 近期高階新品多

為搶攻大掃除商機，近期上市多款高階新品，Dyson V8家族加入V8 carbon fibre，號稱Dyson最強無線旗艦，比原有V8吸力增強30%。惠而浦引進市面上首款採用水過濾技術的無線吸塵器VCS3002，好處是以污水倒出灰塵，不會造成空氣的二次汙染。Bosch最新BCH73PETTW主打雙馬達加渦輪氣旋，專為吸除毛髮設計，鎖定有「毛小孩」的家庭。

平價款熱賣 免千元買氣旺

平價1萬元以下年度熱賣款部分，從5大通路數據顯示，免千元的東元XYFXJ066是全國電子、Yahoo奇摩購物中心銷售冠軍，東元另一XJ1802CBG亦登上momo購物網第一名。位居燦坤冠軍的奇美VC-SA1PH0同樣不用千元。而伊萊克斯ZB3101在PChome 24h則是買氣最旺。

《通路年度熱賣款》

Dyson V8系列 最新代吸力增30%

Dyson V8系列有多種機型，最新主打V8 carbon fibre，定位Dyson最強無線旗艦，比原有V8吸力增強30%。同時增寬機身上的後置濾網，除了加強過濾效率，並能吸附震動達到減噪，大吸力仍維持低運轉音量。通路售價約25,900元。

LG A9系列 最多雙電池規格

LG A9系列共有5種規格，例如momo購物網年度銷售冠軍的A9BEDDING2，最大吸力140W，配置雙電池組，當1顆電池沒電時，能立刻更換第2顆電池，無須等待充電時間，總計讓電力能長達80分鐘。通路售價約23,900元。

伊萊克斯ZB3116AK 剪斷毛髮不纏繞

伊萊克斯ZB3116AK為完美管家渦輪鋰電版，最大特色是只要腳踩吸頭踏板，吸頭就能剪斷纏繞的毛髮。吸頭另能180度靈活轉動，遇到障礙物或角度，十分實用。通路售價約10,900元。此外，免萬元的ZB3101、ZB3102銷售表現也不錯。

《新品推薦》

惠而浦VCS3002 水過濾技術

惠而浦VCS3002採用水過濾技術，使用時在集塵盒中裝入少量的水，讓所有塵屑微粒落入水中，以汙水倒出，不會造成空氣的二次汙染。此外，集塵盒利用360度防漏設計，吸塵器即使是平放在地面，也不用擔心水會溢出。通路售價約24,900元。

Bosch BCH73PETTW 專門吸除毛髮

Bosch BCH73PETTW內建雙馬達加渦輪氣旋，專為吸除毛髮設計，鎖定有「毛小孩」的家庭，有效清除寵物的毛髮皮屑。具備智慧感測技術，自動感測濾網的潔淨度，亮紅燈代表該清潔濾網了。通路售價約20,900元。

《通路熱賣推薦》

Panasonic MCBU100JT-R 牆緣自動清潔

Panasonic MCBU100JT-R的特色是當吸頭前蓋遇到牆壁時，會自動感應掀起，加強牆壁邊緣清潔。通路售價約4,990元。

日立PVSC200T 電動自走吸頭

日立PVSC200T配置電動自走吸頭，且當提起吸頭會自動斷電，打掃不費力。機體可彎折收納，節省空間。通路售價6,990元。

東元XYFXJ066 熱賣免千元

東元XYFXJ066雖然免千元，依舊擁有直立、手持二合一功能。吸頭可180度轉動、方便清掃。通路售價約888元。

奇美VC-SA1PH0 電源收納鉤

奇美VC-SA1PH0可自行站立，收納不占空間。機體設計電源線鉤，可用來收納電源線。通路售價約988元。

Gtech Multi Plus 對抗塵蟎螨

採用電動滾輪吸頭，主要用來對抗塵蟎，每分鐘拍打3,000次。內建伸縮軟管，拉出就能吸塵。通路售價約8,990元

圖片提供／燦坤、全國電子、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、momo購物網

註：價格或有更動，以各通路為準。