手作+廚藝 HOLA體驗美學

〔記者凃盈如／台北報導〕看好體驗市場，HOLA今年規劃於全台25家店內打造「HOLA生活學」、「HOLA Kitchen」兩大概念空間，分別做為手作與烹飪課程體驗空間，雙空間於士林店首登場。HOLA 2017年全年開課場次破900場，參與人次破萬人，觀察到消費者對於體驗課的熱衷，今年將再推出1,500場課程，於全台25家店舉辦，且規劃於北、中、南各規劃一獨立的大型空間。課程內容涵蓋：「從下廚到上桌」、「從舒壓到好眠」、「從共聚到休憩」三大生活提案，藉由體驗，將手作、烹飪甚至睡眠相關知識嵌入商品，讓消費者在學習的同時了解商品價值與需求，再觸發消費。其中，親子手作相關課程十分受到青睞，時常一開放就額滿，譬如小小烘焙師、新年寫春聯等課程，都是受歡迎的秒殺課。
首先登場的兩大概念空間位於HOLA士林店，分別為18坪的HOLA Kitchen以及17坪的HOLA生活學空間，除了品牌的居家佈置設計師、廚藝師以及睡眠諮詢師之外，亦從外部邀請知名部落客、名廚擔任客座講師。HOLA Kitchen自去年12月起試營運，如今帶動鍋具業績成長接近4成，而HOLA生活學空間，亦於今年1月啟用，課程包括空間佈置、睡眠講座、花藝設計、親子手作等。少數課程免費，課程主要價格帶為200至800元。