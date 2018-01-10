孫芸芸肌敏體質 首重保濕對策

2018-01-10

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞名媛孫芸芸昨（9）日出席台塑生醫旗下Dr’s Formula新品發表會，她大方分享母親何念慈的產品使用經驗，她提到母親是因免疫問題導致肌膚過敏，身上容易起紅疹、乾癢，以往也都是仰賴醫師所開的藥物治療，後來有機會試用到新品後，逐漸擺脫肌膚不適問題。

孫芸芸提到自己也屬於易過敏體質，皮膚容易乾癢敏感，所以保養品她都用得很簡單，而最重視的就是「保濕」，她認為：「保養，應該在各方面都要了解自己的肌膚及身體狀況，有時候東西不需用得太複雜，用對東西最重要！像是我的皮膚真的很乾，因此保濕精華液用量很多，但又不能用太滋養的霜或是油，有時候容易長痘痘。」

她建議保養還是以簡單為主，如果用到不對的東西，肌膚反而會有負擔，「平常保養從清潔、搽上保養品，需要化妝時就遮瑕、加一點眼線，加在一起的時間不到10分鐘，就能出門。」孫芸芸說到反而她會特別注意身體保養，在洗澡後、出門前都會搽滋養霜，「比如夏天穿涼鞋，出門前，我會每個腳趾都會搽乳液，很在意身體的細節。」

Dr’s Formula「舒敏護膚1+2萬用霜」是台塑生醫結合長庚醫學團隊經長時間研究，針對特殊肌膚如異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、濕疹、富貴手等所設計的專用保養品，標榜不含藥物，精選15種天然植物作為核心配方，採用舒緩凝露、舒緩霜雙劑型，先以滾珠瓶的舒緩凝露改善乾敏肌的不適症狀，再輔以舒敏霜在肌膚表層形成保護膜。