精品複合店 閃動金燦時光

〔記者林欣若／台北報導〕複合式精品店glimmer以「金燦時光」為主題，發表全新假日系列，引進的品牌包括custommade、Di Berardino、ba&sh、des petits hauts以充滿女人味的輕柔薄紗、浪漫蕾絲與荷葉邊突顯法式優雅，再加上些許金蔥點綴的微光閃耀，呼應季末年初的節慶氛圍。
重點單品包括bella dahl的休閒居家系列，這個受到好萊塢女星如潔西卡‧艾芭（Jessica Alba）、泰勒絲（Taylor Swift）喜愛的休閒品牌，採用天然的Tencera布料，不僅環保、也柔軟舒適，居家睡衣系列以柔和的圖案和色彩，無論觸覺或視覺都舒適放鬆。另外，來自法國的des petits hauts假日系列以品牌常見的粉彩色調，搭配金蔥、亮片等元素，賦予亮眼魅力，一系列童趣造型別針，也為穿搭增添亮點。
女星鍾瑤曾經留學巴黎，她看到glimmer引進一系列充滿法式優雅的服裝，愛不釋手，她對巴黎的美食、巴黎女人的優雅念念不忘，最喜歡蒐集帽子、手套和領巾，她說這些都是可以增添優雅女人味的小配件，最近因為演出新劇《姊的時代》讓她晉升「姊」字輩，她開始喜歡穿西裝外套、襯衫，希望自己看起來更有氣勢。