Tod’s改潮換袋 街頭風大爆發─橡膠豆豆變身金屬鉚釘 簡約低調 透露青春叛逆

2018-01-10

〔記者方惠宗／台北報導〕義大利手工精品Tod’s改「潮」換「袋」！不僅上市不久即成招牌品項的Gommino Bag將橡膠豆豆裝飾換成圓形金屬鉚釘，甚至以多色拼接加上「TOD’S」字樣的金屬Logo點綴於揹帶，原本小家碧玉的樣子一下子街頭摩登感大爆發！原本體現極致皮革作工的Sella Bag在包身妝點上細膩的圓形金屬鉚釘，為原有的秀麗添上叛逆個性，彷彿宣告2018時尚就是要「潮」！

這是Tod’s昨（9）日在台北101購物中心旗艦店所發表的2018春夏系列，在運動、街頭格調風起雲湧的大趨勢中，Tod’s這下也接起「地氣」，一系列被賦予新色調與金屬裝飾細節元素的新作宛如煥發青春姿彩，而且絲毫不影響其一貫的優雅、簡潔的低調奢華，就連為品牌展演的名模邱馨慧也大為心動，直指Gommino Bag就是本季最愛，大小適中的方形輪廓加上鉚釘元素，又有繽紛色彩，輕盈有型。

風格永恆的豆豆鞋材質也作出變化，運用休閒感的丹寧質料，襯上刷舊與不收邊處理，傳遞慵懶閒適氛圍，更將丹寧面料結合多彩羊毛，將是今年春季的最大時尚亮點。男士的豆豆鞋以繽紛的色調與多樣化的皮革材質，將原本經典內斂的鞋款玩出多樣可能，「TOD’S」Logo的英文字樣在鞋側採用鮮明對比色點綴，為經典傳承注入年輕寫意。

Tod’s同時宣布，將在今年1月11日至31日，於台北101購物中心一樓開設「Sella Pop Up」期間限定店，以馬術精神為主題，為民眾帶來一場時尚與藝術相遇的展覽，並推出獨家限定系列。