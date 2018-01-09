新光三越送禮 嚴選世界級好物 歐美日本及在地好禮 3種青森蘋果一次品嚐

2018-01-09

〔記者凃盈如／台北報導〕農曆狗年即將報到，百貨公司照慣例推出好禮，滿足消費者年節送禮需求。新光三越今年春節推出超過200項好禮，來自歐、美、日本及台灣在地，其中有6成初登場新品，今年更獨家引進能夠一次嚐到3種青森蘋果的「日本青森金福旺蘋果禮盒」，以及去年9月開放進口的A5等級「日本伊藤松板和牛」，另有百年歷史的日本橋千疋屋、京都鶴屋吉信等甜點。

百貨觀察到近年民眾對於進口水果、糕點等伴手禮接受度高，其中又以青森蘋果人氣居高不下，因此今年特地前往當地採購24,000顆蘋果，也由於自行採購，價格較往年便宜約3成，今年推出的「金福旺蘋果禮盒」，每盒售價888元，限量1,688盒，含金星、富士及王林共3種青森蘋果。

至於新光三越的自營品牌「好好集」，今年強調台灣區域化特色，春節推出2款初登場禮盒「花開好物集」、「花開美好集」，結集台東有機認證薑汁、關山純淨優質的頂級蜂蜜、台南柴燻桂圓、台中無毒香濃紅豆等，讓消費者嚐到在地好滋味；值得一提的是，在「花開美好集」裡的源天然池上米「黑纖米」，曾獲得iTQi（國際風味暨品質評鑒所）肯定，該獎項等同食品界米其林大賞，此品項也是米其林廚師盲測高分得獎的黑纖米。新光三越表示，今年春節禮品預期業績為3,450萬元，較去年成長5%。

至於微風，今年也推出200款春節禮盒，光是和牛，就有4種送禮提案，包含日本A5宮崎牛、A5近江和牛，以及鳥取、萬葉和牛，皆是和牛開放以來詢問度最高的商品，另推出西班牙伊比利生火腿及便攜切肉架組、來自南法的頂級蠟封烏魚子禮盒，甚至義式風味的外帶年菜，讓年菜餐桌飄著異國風情。