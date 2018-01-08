日韓中小型性能房車-1

2018-01-08

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【Turbo動力加持性能強化】

現代Elantra Sport

現代Elantra車系推出迄今已有6個世代，堪稱這家韓國車廠在全球市場最成功的產品。現行第6代Elantra車系除了1.6升、2.0升汽油車型及1.6柴油車型是以國產車的身分上市外，另將配置1.6 T-GDi動力的性能款Elantra Sport以進口方式推出，提供消費者多樣化的產品編成。

Elantra Sport擁有充滿運動感的外觀，第一眼就不難窺出和其他國產車型的差異。動力心臟採用Gamma系列的1.6升T-GDi缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出204匹最大馬力與27.0公斤米峰值扭力，不僅動力性能遠勝過Elantra 2.0升國產車，且其每公升可跑13.7公里的平均油耗，相較於配置2.0自然進氣引擎的國產小老弟也不會差太多，每年還能省下一些上繳國庫的稅金。

1.6 Turbo動力開起來的感覺和記者先前試駕過的2.0 NA動力有著截然不同的特性，引擎反應同樣靈敏暢快，低轉速扭力明顯更加厚實澎湃，透過7速DCT雙離合器自手排變速箱帶給駕駛人更激越的快意，而其多重駕馭模式則提供了差異化的駕馭樂趣。明快穩健的懸載設定，操控樂趣不輸給條件相近的歐系房車，且能保有良好的行路舒適性。

坐進車艙，映入眼簾的是更熱血跑格化的內裝控台鋪陳，透過筒形立體式自發光儀表板、平底真皮方向盤（附運動化換檔撥片）、Sport-Line紅色車縫線皮革座椅、Carbon花紋環艙飾板及鋁合金踏板的包裝點綴，賦予Elantra Sport迥異於一般國產Elantra的座艙氛圍。此外，全車標配8支INFINITY揚聲器的音響系統，讓車內乘員獲得絕佳的聆聽享受。

南陽實業將Elantra Sport開出109.9萬的車價，由於訴求的是小眾性能市場客層，採取小批量引進策略，有意入主的消費者必須提前訂車、耐心等待。