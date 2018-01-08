日韓中小型性能房車-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【Turbo動力加持性能強化】
現代Elantra Sport
現代Elantra車系推出迄今已有6個世代，堪稱這家韓國車廠在全球市場最成功的產品。現行第6代Elantra車系除了1.6升、2.0升汽油車型及1.6柴油車型是以國產車的身分上市外，另將配置1.6 T-GDi動力的性能款Elantra Sport以進口方式推出，提供消費者多樣化的產品編成。
Elantra Sport擁有充滿運動感的外觀，第一眼就不難窺出和其他國產車型的差異。動力心臟採用Gamma系列的1.6升T-GDi缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出204匹最大馬力與27.0公斤米峰值扭力，不僅動力性能遠勝過Elantra 2.0升國產車，且其每公升可跑13.7公里的平均油耗，相較於配置2.0自然進氣引擎的國產小老弟也不會差太多，每年還能省下一些上繳國庫的稅金。
1.6 Turbo動力開起來的感覺和記者先前試駕過的2.0 NA動力有著截然不同的特性，引擎反應同樣靈敏暢快，低轉速扭力明顯更加厚實澎湃，透過7速DCT雙離合器自手排變速箱帶給駕駛人更激越的快意，而其多重駕馭模式則提供了差異化的駕馭樂趣。明快穩健的懸載設定，操控樂趣不輸給條件相近的歐系房車，且能保有良好的行路舒適性。
坐進車艙，映入眼簾的是更熱血跑格化的內裝控台鋪陳，透過筒形立體式自發光儀表板、平底真皮方向盤（附運動化換檔撥片）、Sport-Line紅色車縫線皮革座椅、Carbon花紋環艙飾板及鋁合金踏板的包裝點綴，賦予Elantra Sport迥異於一般國產Elantra的座艙氛圍。此外，全車標配8支INFINITY揚聲器的音響系統，讓車內乘員獲得絕佳的聆聽享受。
南陽實業將Elantra Sport開出109.9萬的車價，由於訴求的是小眾性能市場客層，採取小批量引進策略，有意入主的消費者必須提前訂車、耐心等待。
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以進口方式導入的現代Elantra Sport性能房車，有著不同於國產Elantra的跑車化前臉視覺感，並配置了17吋雙肋5輻式高光鈦銀鋁圈與225/45R17寬胎。
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行李廂蓋後緣的鴨尾擾流造型，搭配LED飛翼式箭矢尾燈、後保險桿雙色空力擾流設計及右下鍍鉻雙尾管，體現性能房車的動感跑格。
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本車驅策起來十分暢快，加速反應澎湃有力，底盤回饋明確穩健，原廠公布的0～100公里／時加速為7.7秒，整體駕馭樂趣相當出色。
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這具Gamma系列的1.6升直4 T-GDi缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出204匹最大馬力與27.0公斤米峰值扭力，能源局公布的歐規平均油耗每公升可行駛13.7公里，達到小客車1,200～1,800cc級距的第3級。
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Elantra Sport的內裝格局跟一般國產Elantra沒有太大差異，但透過附有運動化換檔撥片的平底真皮方向盤、Sport-Line紅色車縫線皮革座椅、Carbon花紋環艙飾板及鋁合金踏板的包裝點綴，營造出充滿肅殺跑格的座艙氛圍。
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Elantra Sport的排檔系統為7速DCT雙離合器自手排，並附有多重駕馭模式（排檔座左方控鍵）選擇功能。
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2,700mm的軸距長度與主要日裔中型房車對手相同，賦予Elantra Sport充裕的後座腿部空間，並配有性能車專屬的黑色車內頂篷。
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現代Elantra Sport小檔案