開放山茶花 年輕獨特─香奈兒新品 幾何圓形線條 點綴女性嬌柔

2018-01-06

〔記者王瀅娟／台北報導〕Chanel香奈兒推出Bouton de Camelia高級珠寶系列新品，再度以香奈兒女士鍾愛的山茶花為靈感，立體的山茶花宛如釦飾，點綴在項鍊、耳環與戒指上，全新的開放式設計為此系列帶來更為年輕活潑的當代感。

香奈兒女士與山茶花間的故事廣為流傳已久，包括香奈兒女士畢生摯愛卡培男孩（Boy Capel）送給她的第一簇花即為山茶花，令她對山茶花青睞有加；她的俄國情人狄米崔大公曾告訴她十九世紀的帝俄宮廷，貴族參加晚宴時，總習慣在胸前別上一朵白色山茶花，當時歐洲時髦的男性，也會在他們的外衣領片別上山茶花，而香奈兒女士突發奇想隨興將山茶花別在她的條紋襯衫腰帶上，象徵著女性的解放。山茶花雌雄同株，對香奈兒女士來說有種禁忌之花的形象，正好反映了她特立獨行、愛挑戰傳統的個性，因此山茶花不但出現在她的設計，也出現在她的寓所布置中，甚至是她的餐桌上。她曾回答一位女士詢問她早餐吃什麼，「是一朵山茶花！」

Bouton de Camelia呈現山茶花完美對稱的幾何圓形花體，線條圓潤流暢，Impression Camelia子系列以柔軟的鍊結點出女性的柔美，立體山茶花漂浮其上，宛如布料上的刺繡圖騰；Camelia Precieux子系列強調山茶花渾圓且具份量感的造型，新加入的開放式設計呼應當代珠寶設計流行，令經典呈現年輕新貌。