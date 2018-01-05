《淑女風姿 恬靜氛圍》HOME SPA，五感解放好療癒！

2018-01-05

記者凃盈如／台北報導

迎接農曆年，各種居家小保養煥膚，讓新年假期以最好的狀態出現在親朋好友之間。

SABON的「晶燦派對」系列推出身體磨砂膏、沐浴油、身體乳液、護手霜、香氛皂、杯蠟燭、薰香、浴鹽等商品，讓心靈放鬆，沉醉於溫馨而美好的時刻。

至於歐舒丹L’OCCITANE，近來與美國知名生活藝術品牌Rifle Paper Co.獨家聯名合作，藉由品牌創意總監Anna Bond之手，從花草、植物汲取靈感，讓普羅旺斯風情躍然紙上，為L’OCCITANE經典乳油木系列打造全新風貌，品項包含護手霜、去角質美手霜、茉莉果油霜與淨膚化妝水等 。

蕾莉歐推出「櫻花樹香氛系列」，包含保濕沐浴膠、去角質凝膠、保濕潤膚霜三款產品，主要成分為歐洲甜櫻花、歐洲甜櫻桃。

至於10/10 APOTHECARY引進誕生於法國香水之都格拉斯的LE LABO，於台北市松菸文創園區附近街區開設台灣首間形象店，品牌擁抱日本Wabi-Sabi（侘寂）精神，展現獨特的品味，其香調足具個性、講究使用高級的成分，演繹Wabi-Sabi哲學的不完美、不永恆，以及不完整，致力貢獻自然，塑造出獨一無二的香氛觀點，並發展出身體保養、護膚等系列商品。

圖片提供／AVEDA、10/10 APOTHECARY、CHA CHA THÉ、L’OCCITANE、SABON、Wedgwood、日比寢具、御璽寬庭、歐娜國際、蕾莉歐