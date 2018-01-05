《紳士生活 品味指南》品酩，家的專屬氛圍！

2018-01-05

記者凃盈如／台北報導

在家品酩是紳士品味展現的途徑之一。HERITAGE推出一款造型獨特的ORIENT EXPRESS 酒櫃，以經典皮革旅行箱為櫃體造型，內有放置酒瓶的空間、鏡面設計等，讓身形優美的水晶玻璃酒器置於其中，也閃閃發亮。櫃腳以鏡面金屬質感交叉，融合現代和復古懷舊的皮革旅行箱造型，極有藝術及時尚感，但價格不菲。

若想要透過小物件打造風格質感，那麼英倫代表性設計品牌 Tom Dixon 推出的Tank Whiskey Glass「 紅銅霓影威士忌對杯」，是一點睛之選。其圓滿玻璃酒杯繫著「紅銅腰帶」，映照醇酒於木桶熟成後的天然栗紅，增添夢幻對飲氣氛，是紳士必備單品，至於Georg Jensen的「Sky 天空吧檯」系列，以「觸覺」為核心設計要素，各款酒器強調充分符合人體工學，讓品酩體驗超越味覺。此系列設計目的，在於突顯傳統吧檯器具的實用性，作品中屢見的不對稱造型便於握拿，展現雕塑之美，能為家中迷你吧增添更多話題與情趣，展現紳士品味。而瑞典品牌Orrefors諾貝爾醒酒器，則是每年諾貝爾獎晚宴指定用，手繪瓶蓋以皇室專屬的金、紅、黑呈現尊榮感，為簡約的醒酒器增色。

☆飲酒過量，害人害己／未成年請勿飲酒☆

圖片提供／BULY 1803、IKEA、明日家居、北歐櫥窗、旺代、新光三越、御邸家具