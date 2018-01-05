《紳士生活 品味指南》質感家飾

2018-01-05

記者凃盈如／台北報導

從細節觀察一個男生的紳士指數！培養待人謙和有禮的舉止，以及入時得體的打扮固然是紳士態度，但這些都是基礎，接下來就靠品味見識與細節決勝負！認識時下最潮的餐廳、酒器與家具，建立自己的紳士生活指南。

去年《Kingsman：The Golden Circle》「金牌特務：機密對決」在台灣刮起了一陣旋風，其再度複習了「有禮、有文化和品味，是成為紳士不可或缺的要素。」在電影中，除多次出現美國波本威士忌Old Forester之外，紳士的居家空間、用品，都十分吸睛，其中一款令人印象深刻的經典家具「Navy 1104扶手海軍椅」，屢見於全球各地設計旅店、餐廳、電影場景，是紳士不可不認識的單椅。此椅款出自美國設計家具品牌Emeco，品牌在二次大戰期間受美國海軍的委任，與美鋁公司（ALCOA）共同開發一款適於航海的Navy Chair系列，供美國海軍潛艦使用。當時的設計團隊包括了美鋁的科學家及工程師，利用輕巧、堅固而不會生鏽的鋁合金材質，以抵擋海上的惡劣環境，日後也成為Emeco的招牌。其經過77道工法，擁有堅固耐用的椅身，特殊的天然木紋坐墊，線條採用美國當紅女星Betty Grable的美臀翻模製作，質樸的造型和閃亮的外表有著衝突的美感趣味。

Tom Dixon Beat印度錐瓶桌燈，則以 印度壺型吊燈裡最受歡迎的「錐瓶」作為主體，是著迷於金屬設計的Tom Dixon旅行印度時，自街邊市集中獲得靈感。Tom Dixon將小販店家羅列著各式各樣的鍋碗瓢盆之重新設計，做成嶄新的燈具，尋找當地的老工匠，利用非常溫暖的黃銅打造。老師傅們以手工在黃銅片上敲敲打打，敲出深淺如一的凹洞，這整面彷彿機械般精準的孔洞，展現老師傅的純熟技藝，折射出飽滿又圓潤的光線。

小家飾、配件亦為展現品味與質感的好物！Tom Dixon設計一雙具有強烈風格Cast Shoe牛津鐵鞋，不僅外型引人注意，材料上使用鋁及鋁合金，灌入特別打造牛津鞋模中製作，再分別漆上黑色烤漆及鍍上紅銅，從鞋頭至鞋跟，每一處都有細緻的雕花，Tom Dixon用和本人一樣的尺碼大小做成鞋擋。讓鞋可以合理的成為家裡獨特的擺飾品，也可當桌上擺飾、門擋，或放在玄關，放置鑰匙等小物，做有型的收納。至於「璨銅收納立鏡」，則是Tom運用微型建築的概念，勾勒出一面優雅桌鏡，外型簡約洗練，內藏收納空間，鏡體使用耐用不銹鋼材，以職人手工技法鍍上高光澤紅銅，底座的黑色大理石將視覺層次提升，搭配石材，襯托出銅器的亮麗之美。

圖片提供／BULY 1803、IKEA、明日家居、北歐櫥窗、旺代、新光三越、御邸家具