《繽紛18 驚豔時光》9

2018-01-05

記者方惠宗／台北報導

將傳統製鞋工藝用到手腕上

IWC每一款柏濤菲諾（Portofino）自動腕錶37腕錶都搭配著與錶盤和錶殼匹配的Santoni鱷魚皮錶帶，錶帶顏色從淺棕到深棕、灰色到黑色，以及橙色、淡紫色和紅色均備，且風格中性，男女皆適。

出自義大利頂級製鞋商Santoni，這些鱷魚皮錶帶所用的顏色配方來自流傳已久的傳統技藝，質地精良，光澤迷人，每一款都是精工細作。

錶殼直徑37毫米的柏濤菲諾自動腕錶37現有4款18K紅金和6款精鋼款式可選，各搭配鑲鑽或非鑲鑽錶圈。

圖片提供／IWC