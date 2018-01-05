《繽紛18 驚豔時光》8

2018-01-05

記者方惠宗／台北報導

從錶帶著手，

腕錶也成性感象徵！

積家（Jaeger-LeCoultre）與法國「紅底鞋王」Christian Louboutin攜手合作的錶帶為Reverso翻轉系列腕錶帶來令人耳目一新的面貌。

對Christian Louboutin而言，錶盤與錶帶密不可分。他在設計Reverso翻轉系列腕錶時，亦結合珠寶創作的模式，為每款腕錶注入獨特鮮明的個性。時而通透耀目、時而光亮嫵媚，令這款誕生於馬球場上的腕錶成了出席晚宴的不二之選。

Christian Louboutin喜歡在鞋履中加入透明元素，以鞋履烘托、突顯肌膚的美態。他為積家設計的一款腕錶即配襯鏤空錶帶，令手腕亦以透視流露性感。

此外，Reverso Classic Duetto雙面翻轉腕錶的最新設計上，正面錶盤保留著標誌性外觀及裝飾藝術線條，但背面錶盤的上、下兩端各鑲飾一排鑽石，這些細節可見Christian Louboutin的奇妙風格。

另一方面，積家也為Reverso 添進一款精緻華貴的作品：Reverso One Duetto Jewelry雙面翻轉系列珠寶腕錶。錶盤背面有鮮明的菱形圖案，由幾何形狀鍊節組成、鑲飾美鑽的玫瑰金錶鍊更顯珠寶工藝師的巧手工藝，為裝飾藝術賦予極致柔美的女性魅力。

圖片提供／Jaeger-LeCoultre、