《繽紛18 驚豔時光》4

2018-01-05

記者方惠宗／台北報導

簡約洗鍊也摩登百變！

Boucheron為發行於1947年的Reflet系列腕錶推出8條特殊顏色的紀念錶帶，包括最流行的玫瑰粉金、珍珠粉紅、螢光粉、螢光黃與薄荷藍的牛皮錶帶，亦有經典百搭的象牙白、古銅金與珍珠黑的鱷魚皮錶帶，加上現有的63款不同材質顏色的錶帶，運用Reflet經典的可自換式錶帶設計和隱密式錶釦，即可隨心搭配不同尺寸和材質的錶殼，令這款已發行70年的簡約典雅之作展現摩登百變個性。

圖片提供／Boucheron