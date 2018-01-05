《繽紛18 驚豔時光》3

2018-01-05

記者方惠宗／台北報導

色彩繽紛的製錶美學

Zenith為經典優雅的Elite Lady Moonphase系列腕錶首次推出色彩繽紛的全新面貌：紅色、黃色、松石藍、蘋果綠錶盤，搭配對應的彩色鱷魚皮錶帶，不僅帶來別具一格的時尚風采，更令錶盤許多的唯美細節更加醒目：星光點點的深藍色月相盤，以及獨具美學的細長的葉形指標與精緻的雕刻時標，每一個精湛細節都透露出典雅柔美的氣息。

出眾的外型起於充分的內涵，Zenith Elite Lady Moonphase腕錶搭載錶廠自主研發、製造的Elite 692型自動上鏈機芯，時針、分針、小秒針和月相顯示一應俱全，而且超凡纖薄；透過敞開式的錶背，內在機械風采一目了然。

圖片提供／Zenith