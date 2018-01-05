《繽紛18 驚豔時光》1

2018-01-05

記者方惠宗／台北報導

可以準備錶帶盒了！

波蘭鍊帶、繽紛皮帶一次給足

蛋白石錶盤、霜金裝飾錶殼，再加上可隨心更換新風貌的錶帶，愛彼（Audemars Piguet）於1995年首度發行的千禧系列腕錶再度以唯美、現代感的新風貌印證無畏時光與潮流變換的設計。2018年新款的錶殼與錶盤的設計仍然不變，新增的拋光裝飾金屬鍊帶將以復古氣息完全改變腕錶風貌，與橢圓形錶殼及錶盤上的羅馬數字相得益彰。

愛彼千禧腕錶的經典特色除了橫向橢圓錶殼，將如同腕錶心臟的擺輪移至錶盤正面的設計更是舉世無雙，使人就此從腕錶正面就能欣賞美麗的擺輪轉動與層層的緻密結構。增添嶄新的「波蘭鍊帶」（Polish Bracelet），佩戴時有如同第二層肌膚一樣的舒適；這種柔軟的網狀結構附有好幾個可調整的鍊節（各5毫米），更能完美貼近每一位女性所需。

波蘭鍊帶的製作手法，是先在主軸纏繞一條線，接著將這條線左右穿梭編織，打造規則的交錯圖案，與米蘭鍊帶將所有的線都朝同一方向的做法不同。這也令波蘭鍊帶的拋光工序更為困難，每只鍊帶都是手工製成。

千禧系列也推出蛋白石錶盤的新版本，這是首度在千禧腕錶選用此種精緻的寶石，並施以「霜金」裝飾技術，透過古代「錘擊」黃金的技術在錶殼裝飾處製造微小的凹痕，令其發出類似寶石閃耀的微光閃爍之美；錶圈、內錶圈、錶耳上方、錶殼兩側9點鐘與3點鐘的位置皆採霜金處理。

襯托腕錶亮麗的重點也在全新系列錶帶，讓女性隨心更換新風貌。各式各樣可變換的全新材質、圖案與顏色的錶帶，精心的設計不僅呼應不斷改變的生活型態，也展現佩戴者獨有風格。

圖片提供／Audemars Piguet