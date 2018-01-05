深丹寧藍 大久保麻梨子對錶首選

〔記者方惠宗／台北報導〕地表「最強老爸」連恩尼遜專屬錶款在台上市！
這款由漢米爾頓（Hamilton）為連恩尼遜主演新片「疾速救援」、角色所需而設計的Jazzmaster GMT爵士大師世界時區腕錶搶先電影上映日正式發行，品牌昨（4）日邀來大久保麻梨子與雷婕熙性感詮釋電影腕錶美學，電影「大佛普拉斯」導演黃信堯也受邀漢米爾頓「致敬傑出電影人」的贈錶儀式，親臨專櫃鑑賞錶款，透露：「是可以再買一只錶了。」
漢米爾頓為符合連恩尼遜於片中火車通勤的鮮明背景與白領形象，打造出具備世界時區與兩地時間的商務腕錶，面盤採「紳灰色」搭配「藏青藍」經緯刻線，特殊的對比呈現內斂氣質，面盤外圈的世界城市時區標示採黑白配色，彰顯世界旅人的實用功能。
迎接即將到來的西洋情人節，漢米爾頓推出限量99對的爵士藝匠「藍調情人」計時腕錶，腕錶面盤以「深丹寧藍」表現高級運動時計質感，雙計時盤、指針與時標採用高拋光亮銀處理，賦予錶款時尚風采。大久保麻梨子心動不已，有意和老公戴此對錶：「我送老公當生日禮物，老公送我當情人節禮物！」
漢米爾頓在致敬傑出電影人的贈錶儀式上，頒贈黃信堯導演一款錶盤局部鏤空的爵士動芯系列腕錶。黃信堯表示手錶是拍攝電影時的重要工具，「手機也可讀時，但是很容易被APP與跳出的資訊影響、容易分心，」說明自己還是習慣戴手錶，而且是時候「再買一只錶了。」圖片提供：Hamilton