〈電暖器、電熱毯、烘被機、泡腳機〉抗寒4寶不能少 陶瓷式＆葉片式電暖器最熱賣

2018-01-04

記者吳佩樺／台北報導

冷氣團一波接一波，保暖家電需求大增，尤其是電暖器從12月中旬開始，買氣大爆發，燦坤表示：「今年以陶瓷式和葉片式電暖器賣最好，占整體銷售6成。」其他熱賣依序是電熱毯、烘被機和泡腳機，堪稱「抗寒4寶」。

通路最熱銷 小坪數陶瓷式vs.大空間葉片式

相比去年的暖冬，今天冬季明顯「冷」很多，業者指電暖器銷量是去年同期的1.5倍，集中在陶瓷式和葉片式，熱賣品牌為北方、HELLER、嘉儀和聲寶；二大類型電暖器恰好適合不同族群。

陶瓷式優點是平價、發熱快、外型輕巧，市售價約880～3,990元，建議小空間使用。其中北方PTC868TRD賣得相當好，全國電子、PChome 24h購物、燦坤三大通路12月最熱賣前3大電暖器，該款均有入榜。北方另一PTC1181亦擠進Yahoo奇摩購物中心銷售前3名。

葉片式適用大坪數，優勢在於不耗氧、恆溫、安全性高，不過體積較大，價格落在4,000～8,000元。熱銷機型推薦包括北方NR-11ZL，是燦坤12月銷售冠軍；HELLER KED-512T分別搶下PChome 24h購物12月冠軍以及全國電子第3名。

銷售一路衝 電熱毯、烘被機、泡腳機

此外，對於家中有嬰幼兒、老人的家庭，防潑水電暖器很實用，可放置於浴室，不怕洗澡感冒。全國電子另觀察到，冬天空汙嚴重，Dyson三合一空氣清淨機結合淨化空氣和涼暖風功能，三機一體、銷售倍增。

除了電暖器，電熱毯、烘被機、泡腳機的買氣也一路往上衝。PChome 24h購物表示，電熱毯能鋪在床上或當蓋毯使用；多段式調整溫度、可水洗最受歡迎，平均價格約千元。

烘被機人氣亦高，除了睡前拿來暖被，台灣天氣潮濕，不少主婦會拿來乾衣，成為對抗潮濕的法寶，象印最新推出的RF-ABF20詢問度很高，特色是梯形出風口取代軟管和烘被袋，機身輕巧。傳統泡腳機以足部使用為主，愈來愈多品牌推出泡到小腿、甚至大腿的款式。

《通路推薦 熱賣電暖器》

聲寶HX-FB06P 迷你可壁掛

迷你陶瓷式電暖器，體積小巧、能壁掛使用。具備可調式出風口和多重安全設計，包括過熱停止加熱保護。原價1,288元，特價880元，Yahoo奇摩購物中心。

嘉儀KEB-M10 防潑水

對流式電暖器，防潑水，能平放或壁掛使用。具備2段式溫控功能，主打發熱速度快，且不耗氧。原價4,390元，特價3,360元，燦坤快3網路商城。

聲寶HX-FJ10R 防潑水浴室二用

浴室臥房二用電暖器，全機通過IP24防潑水檢測，採用微電腦智慧溫控技術，自動控溫不會忽冷忽熱。原價3,980元，特價3,503元，Yahoo奇摩購物中心。

Dyson HP03 三合一

三機一體，涼、暖風扇結合空氣清淨機，具備溫控功能，暖氣功能會自動加熱到設定溫度，使溫度適中。支援手機遠端遙控。售價23,900元，PChome 24h購物。

北方NR-11ZL 暖風加速器

11葉片式電暖器，加入陶瓷暖風加速器，改善葉片式發熱速度慢的缺點。可用來烘乾衣物。擁有24小時定時功能。原價10,740元，特價7,690元，燦坤快3網路商城。

北方PTC1181 大出風口

陶瓷式電暖器，具備送風、弱、強3段風速，超大出風口設計，增進暖房效率。採用內嵌式提把，方便移動位置。原價1,280元，特價1,127元，Yahoo奇摩購物中心。

北方PTC868TRD 負離子功能

陶瓷式電暖器，直立式出風口，左右廣角擺動，加速暖房。加入負離子功能，幫助淨化室內空氣。原價3,900元，特價2,990元，全國電子。

HELLER KED-512T Turbo加熱送

12葉片式電暖器，加入Turbo加熱送循環風扇，讓熱對流效能提升達50%。自動記憶上次設定數據，方便下次使用。原價10,700元，特價8,080元，全國電子。

《通路推薦 其他熱賣保暖家電》

象印烘被機RF-ABF20 梯形出風口

以梯形出風口取代軟管和烘被袋，可自由調整出風口角度，機身輕巧且使用簡易，內建除塵蟎模式。原價7,900元，特價5,690元，PChome 24h購物。

聲寶烘被機HX-TA06B 夏冬模式

提供羽毛、羊毛、棉被等加溫行程，內附烘被套和鞋套，一機多用。機器內部具備收納空間，可放置配件。原價2,588元，特價1,734元，Yahoo奇摩購物中心。

歌林泡腳機KSF-LN04 泡到小腿

內深35公分，可泡到小腿。底部設置電動按摩滾輪，4種按摩模式，幫助舒緩疲勞。擁有自動排水功能。原價5,980元，特價3,980元，PChome 24h購物。

北方電熱毯NR-2880T 自動斷電

5段溫度調整，上層絨毛材質，下層聚酯纖維。內建1～8小時定時功能，啟動8小時後會自動斷電。原價2,140元、特價1,390元，燦坤快3網路商城。

尚朋堂電熱毯SBL-222 多段溫度

仿羊毛材質，可拆式控制器，5段溫度設定，最高保溫溫度約50℃。具備過熱保護系統。原價1,790元，特價1,580元，全國電子。

註：價格或有更動，以通路為準。

圖片提供／燦坤、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、全國電子