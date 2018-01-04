年終獎金買新家電 新1級能效冰箱省電39%

記者吳佩樺／台北報導
新的一年到來，不少民眾會趁年終獎金入袋，汰舊換新家中家電，不過要注意的是，今年冰箱、除濕機實施2018年新1級能效標準（以下簡稱新1級），其中新1級冰箱主打省電39%。
技術門檻變高 通過新1級不簡單
新標準級距為5級，冰箱相比除濕機要達到新1級認證更不容易，舊1級冰箱在新制中會被降為4級。因為技術門檻變高，根據經濟部能源局網站顯示，核准新1級冰箱僅登錄130筆，比起舊1級736筆少很多。通過多為日韓品牌，最主力的日立、Panasonic均有30～40多款冰箱通過新1級認證，國產品牌則以聲寶最積極。
台灣最熱銷 480公升以上、多門
而上述新1級認證情形，恰巧也反應了銷售。全國電子指出，台灣冰箱市場現以480至610公升的多門冰箱最熱銷，價格約2.5萬至4萬元，偏好品牌以日韓為主；國產品牌屬聲寶最受青睞。此外，台灣民眾十分喜愛「原裝進口」，即使單價較高，平均4萬元以上，銷售比例仍逐年增長，絲毫不受不景氣影響。此外，燦坤表示：「新1級台製冰箱漲價5%～10%，不過占比不高，大多品牌調漲幅度不明顯。」
儘管日韓陣營勢力大，美國惠而浦因在台轉為分公司經營，目標今年營業額達到雙位數成長，大舉引進新品，其中冰箱外形擺脫過去美牌「大老粗」的印象，更為精緻化，例如554公升3門冰箱的寬度縮減為75公分。
新功能焦點 保鮮力提升最重要
從功能趨勢來看，各大品牌新代冰箱除了訴求高省電，還是以追求高保鮮力最重要，以Panasonic來說，今年日本製冰箱全面搭載-3℃微凍結功能，特色是讓魚、肉無須冷凍即可保鮮7天，且不用解凍就能馬上進行料理。
此外，業者也指出，舊冰箱的耗電十分驚人，建議冰箱壽命約10年就要進行更換，才能保持最佳的省電效能。
值得一提的是，PChome 24h坦言，即使部分家電業者從去年底已搶先在通路上轉化為新1級冰箱，但買氣目前還看不太出來，有待政府多推廣。
LG GN-BL497GV 直驅變頻壓縮機
496公升上下門，LG從去年開始將直驅變頻壓縮機技術全面運用於上下門冰箱，加上多重冷流設計，達到恆溫省電功效，同時幫助延長食物保鮮力。售價26,490元，全國電子。
聲寶SR-A56GDD 智慧節能
560公升4門，加大不鏽鋼冷凝保濕板，更大面積更保濕，延長食材保存期限。具有智慧節能模式，冰箱會依據環境溫度自動調節最佳效能，夏季最高省電15%。售價36,888元，燦坤快3網路商城。
Panasonic NR-F602VX -3℃微凍結功能
601公升6門，採用無邊框鏡面設計，增進質感。搭載-3℃微凍結功能，特色是讓魚、肉無須冷凍即可保鮮7天，且不用解凍就能馬上進行料理。售價80,600元，燦坤快3網路商城。
三星RT22M4015S8 極窄設計
237公升上下門，極窄設計，寬度僅55.5公分。具備Easy Slide滑動式層架，輕輕一拉，就能快速找到冰箱內的食品；每一層架皆有出風口，延長保鮮，減少異味。售價14,900元，Yahoo奇摩購物中心。
三菱電機MR-BC46Z-W-C 瞬冷凍保美味
455公升5門，全鏡面、觸控面板設計。研發瞬冷凍技術，不同於舊式冷凍從食物表面開始結凍，瞬冷凍讓食材自內而外均勻結凍、保留美味。售價53,900元，燦坤快3網路商城。
惠而浦WRF560SMYW 美牌細緻風
554公升3門，機身寬度縮減至75公分。上方冷藏室採用雙開門設計，下方為冷凍空間。搭載FreshFlow蔬果長效保鮮系統，延長蔬果新鮮時間25%。售價53,900元，Yahoo奇摩購物中心。
Sharp SJ-GF60BT-R 自動除菌離子
601公升6門，採用Plasmacluster自動除菌離子技術，不只提升保鮮力，也能有效降低冰箱異味。機身運用真空隔熱材，縮減體積又有良好的隔熱效果。售價86,900元，PChome 24h購物。
日立R-SF62J 真空睡眠保鮮
615公升6門，主打真空睡眠冰溫室，利用小型真空幫浦，抽取冰溫室的空氣，營造約0.8氣壓的真空環境，減少食材周圍的氧氣，抑制氧化，保持新鮮。售價72,900元，全國電子。
註：價格或有更動，以通路為準。
圖片提供／Panasonic、日立、三菱電機、LG、三星、Sharp、聲寶、惠而浦