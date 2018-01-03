蝴蝶結釦＋彩虹鞋 包辦實用經典

2018-01-03

〔記者方惠宗／台北報導〕小型包款潮流持續蔓延，義大利精品Salvatore Ferragamo全新推出Vara Rainbow系列包款，包款名稱即闡明其設計概念融合著品牌兩大經典標誌：「Vara」蝴蝶結釦飾與「Rainbow」彩虹鞋，並有20×15×10公分的實用尺寸，品牌將之視為「手中之寶」。

材質包括小牛皮款、黑白拼接及蛇皮材質等款式，色系豐富的Vara Rainbow包款融合品牌的經典特徵和摩登清新的幾何設計，線條極簡流暢，流露別緻美感，乍看迷你而柔美，卻有相當實用的容量與隔間，關鍵就在採用多色設計的包款背部口袋隔層，並以此致敬Salvatore Ferragamo的另一標誌性作品：彩虹鞋（Rainbow）。

彩虹鞋是Salvatore Ferragamo於1938年為茱蒂‧嘉蘭（Judy Garland，1922～1969）所設計、鞋面採用金色小羊皮綁帶的彩色楔型鞋跟涼鞋，不僅是品牌創始人Salvatore Ferragamo先生（1898～1969）創意的傑出代表，也是啟迪無數設計師的靈感的現代顏色設計典範。

同時，起源於1978年、以蝴蝶結為Salvatore Ferragamo鞋履標誌性裝飾的Vara系列有著淑女的氣質，同時帶來創新設計；從鞋履延伸至成衣、配飾等一系列產品，此刻更象徵品牌的傳承及未來。