利多政策 2017新車掛牌突破44萬輛─豐田依舊蟬聯雙冠王 本田HR-V擊敗CR-V 躍升國產最暢銷SUV

2018-01-03

﹝記者方維鐸／台北報導﹞2017年台灣新車市場延續前一年的銷售力道，受惠於政府政策的推動（包含舊換新貨物稅補助政策及交通部鬆綁計程車車身型式限制），加上各車廠推出重量級新車並紛紛加重促銷力道，新車銷售量突破44萬輛，來到444,669輛，要比去年成長了1.1％，這是從2008年車市慘跌至23萬輛不到後的最高點。

綜觀2017年的10大暢銷車排行榜，豐田一如以往是最大的贏家，其Corolla Altis和RAV4不僅蟬聯國產車與進口車的銷售冠軍，同時也是國內所有乘用車銷售的冠亞軍；此外，豐田的Sienta轎旅車和Yaris迷你車則分居乘用車銷售排行的第3和第6名，小型房車Vios也擠入Top 10之內，排在第10名。憑藉這5大車系的熱賣，讓豐田品牌達成113,622輛的銷售總成績，市場佔有率達25.6％。

裕隆日產2017年的整體表現也比2016年退步，只剩下Tiida和Livina兩車系能打入前10大，排名分居第5和第8名。

本田HR-V首度擊敗老大哥CR-V成為最暢銷的國產SUV，一整年賣出了13,339輛，並與CR-V分居乘用車銷售排行的第4和第7名。Mazda3車系則以進口車身分上榜年度排名第9的位置，擁有10,047輛的可觀銷售數字。