圍爐加菜 創意滷味吮指解嘴饞

2018-01-02

肉大人首度推麻辣限量湯底 輕麻辣私房滷味 道道嚴選

〔記者凃盈如／台北報導〕迎接農曆新年到來，無論是資深主婦或者新手太太，都忙著張羅年菜。想要吃得有風格，不願跟隨飯店年菜，那麼台北超夯的肉舖火鍋店「肉大人」今年亦首度推出年菜，是技巧性為餐桌加菜的一時之選。「肉大人肉舖火鍋」首度推出 「肉大人的台灣之光麻辣燙」外帶年菜， 讓消費者吃得有風格，嚴選的優質食材也讓家人吃得健康、輕鬆豐富年節餐桌，品項包含「大紅大紫－肉大人麻辣湯底」、「穩坐泰山－台灣雲林究好豬腳」、「大鵬展翅－台灣雲林桂丁雞」，每樣都富有吉祥的祝福與寓意，3樣共988元，限量供應，於1月8日至2月2日提供預購；2月10日至14日提供取貨。

「大紅大紫─肉大人麻辣湯底」，內含牛筋、牛肚、凍豆腐 ，使用牛骨、洋蔥、西芹、胡蘿蔔和蘋果，熬煮而成，再加入泡椒、乾辣椒、辣豆瓣、及超過15種辛香料、韓國辣椒醬…等，湯頭鮮香麻辣，是不吃辣的人也能挑戰的「輕麻辣」，可以自已喜愛的肉品或火鍋料下鍋；「穩坐泰山─台灣雲林究好豬腳」、「大鵬展翅─台灣雲林桂丁雞」，前者以小火慢燉，使用青紅花椒、獨門中藥包、白豆蔻、郫縣豆瓣醬、雞心辣椒與朝天椒等食材炒製而成的私房老滷，滷香濃郁、嚼之有勁，後者則將私房老滷加入麥芽糖、醬油、米酒、老薑、蒜仁、鬼椒、八角及雞高湯熬煮，再滾以大火依序放入鳳爪、鳳尾（雞屁股）與翅膀，利用悶燒的方式使其入味，是過年期間打發時間的嘴饞零食，讓人吮指回味。