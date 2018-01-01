歐系高級品牌掀背車-2

2018-01-01

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【北歐柴油掀背車跑格包裝】

Volvo V40 D4 R-Design

Volvo在2016年3月日內瓦車展推出小改款V40，外觀最醒目的改變莫過於將頭燈組裡的LED晝行燈導光條改為從現行XC90以來採用的T型「索爾之槌」設計，使其具有Volvo新世代產品的外型特徵。

本文試駕的V40 D4 R-Design外觀和內裝皆有專屬跑格化鋪陳，引擎蓋下配置2.0升直4柴油共軌Turbo引擎，可輸出190匹最大馬力，並在1,750～2,500轉間形成一段峰值為40.8公斤米的扭力高原，搭配Geartronic 8速手自排變速系統，以及Start／Stop智慧引擎自動啟閉系統，能源局所公布的歐規平均油耗每公升可跑19.1公里，能源效率無庸置疑達到該排氣級距的第1級。

根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速需時7.2秒，實際駕馭起來十分澎湃強勁，感覺幾乎不輸當紅的汽油性能鋼砲。這具Geartronic 8速手自排變速箱表現不俗，換檔反應平順靈敏，使引擎動力揮灑流暢自如。D4 R-Design車上採用Sport跑車底盤，並標配225／40R18胎圈，在駕馭感受上有更明快紮實的表現，不過要比標配205窄胎的V40 T3車型迴轉半徑大上15公分。

V40車系的中控台面板仍維持鏤空設計，本車配置的是R-Design專屬鋁合金嵌飾內裝及眩黑雙色鋁合金中控台；中央出風口上印有CLEANZONE（純淨車室）字樣，標榜內裝材質與空氣品質均對人體健康無害。儀表板延續既有的ADD個人化高階數位儀表組，具有Elegance、Eco和Performance等3種風格選擇，對駕駛樂趣的提升有實質效果。

Volvo Car Taiwan將現行V40 D4規劃為運動版和R-Design兩種車型等級，前者基本車價為145萬，本文試駕的R-Design則來到161萬，兩者有16萬的價差，消費者可依個人的預算與需求來選擇。