歐系高級品牌掀背車-1

2018-01-01

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【小改款動力效能更精進】

Audi A3 Sportback 35 TFSI

Audi原廠去年將現行第3代Audi A3車系進行小改款，國內則在今年7月下旬跟全新一代Q5同台發表，現階段本地市場僅提供35 TFSI單一動力選擇。

試駕的A3 Sportback Premium車頭的新款LED頭燈整合了極線LED識別燈，車尾則配備具有動態指示方向燈的LED尾燈，展現Audi先進而炫麗的照明科技。此外，試駕車上選配了S line外觀套件及18吋5輻造型鋁圈（輪胎升級為225/40R18），藉由保險桿左下鍍鉻雙排氣尾管的烘托，展現歐系掀背車特有的跑格氣息。

此番小改款將動力心臟更換為福斯集團新一代的1.5升TFSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出150匹最大馬力與25.5公斤米扭力峰值，結合Audi主動式汽缸管理系統，可依據實際行車狀況，將引擎第2、3缸暫停供油燃爆以降低油耗，再搭配Start-stop怠速熄火系統，使其國內能源局的平均油耗達到16.3公里／公升。

變速系統依舊為齒輪比銜接綿密的S tonic雙離合器7速自手排，儘管其0～100公里／時8.2秒的加速性能，帳面數據沒有右文的Volvo V40 D4 R-Design來得漂亮，然而實際試駕時流暢凌厲的加速表現，仍讓人留下絕佳的印象。

本車可藉由Audi drive select可程式車身動態系統來選擇行車模式，在蜿蜒曲折的山路上若切換至「動力」模式，瞬間整輛車的油門反應、轉向回饋和換檔時機都變得非常緊緻敏銳，展現絕佳的轉向精確度與駕馭穩定性。

這輛試駕車上選配有Audi Virtual Cockpit Package全數位虛擬座艙，塑料質感與組裝作工仍維持Audi品牌一貫的優異水準，控制介面規劃得非常符合人體工學，包括MMI radio plus多媒體系統在內的所有控鍵旋鈕都很就手好用，甚至連觸感也處理得十分細膩。相較於右文Volvo V40 D4 R-Design，本車後座空間更顯寬敞充裕，行李廂的置物容量也稍大一些。

Audi Taiwan將本文的Premium車型開出149.9萬起的車價，堪稱A3 Sportback小改款後最超值抵買的車型。