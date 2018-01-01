歐系高級品牌掀背車-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【小改款動力效能更精進】
Audi A3 Sportback 35 TFSI
Audi原廠去年將現行第3代Audi A3車系進行小改款，國內則在今年7月下旬跟全新一代Q5同台發表，現階段本地市場僅提供35 TFSI單一動力選擇。
試駕的A3 Sportback Premium車頭的新款LED頭燈整合了極線LED識別燈，車尾則配備具有動態指示方向燈的LED尾燈，展現Audi先進而炫麗的照明科技。此外，試駕車上選配了S line外觀套件及18吋5輻造型鋁圈（輪胎升級為225/40R18），藉由保險桿左下鍍鉻雙排氣尾管的烘托，展現歐系掀背車特有的跑格氣息。
此番小改款將動力心臟更換為福斯集團新一代的1.5升TFSI缸內直噴Turbo引擎，可輸出150匹最大馬力與25.5公斤米扭力峰值，結合Audi主動式汽缸管理系統，可依據實際行車狀況，將引擎第2、3缸暫停供油燃爆以降低油耗，再搭配Start-stop怠速熄火系統，使其國內能源局的平均油耗達到16.3公里／公升。
變速系統依舊為齒輪比銜接綿密的S tonic雙離合器7速自手排，儘管其0～100公里／時8.2秒的加速性能，帳面數據沒有右文的Volvo V40 D4 R-Design來得漂亮，然而實際試駕時流暢凌厲的加速表現，仍讓人留下絕佳的印象。
本車可藉由Audi drive select可程式車身動態系統來選擇行車模式，在蜿蜒曲折的山路上若切換至「動力」模式，瞬間整輛車的油門反應、轉向回饋和換檔時機都變得非常緊緻敏銳，展現絕佳的轉向精確度與駕馭穩定性。
這輛試駕車上選配有Audi Virtual Cockpit Package全數位虛擬座艙，塑料質感與組裝作工仍維持Audi品牌一貫的優異水準，控制介面規劃得非常符合人體工學，包括MMI radio plus多媒體系統在內的所有控鍵旋鈕都很就手好用，甚至連觸感也處理得十分細膩。相較於右文Volvo V40 D4 R-Design，本車後座空間更顯寬敞充裕，行李廂的置物容量也稍大一些。
Audi Taiwan將本文的Premium車型開出149.9萬起的車價，堪稱A3 Sportback小改款後最超值抵買的車型。
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本車操控起來十分明快俐落，加上隨傳隨到的Turbo引擎動力，駕馭感受相當暢快。其0～100公里／時8.2秒的加速性能，以一輛務實省油的小型掀背車算是高水準的表現。
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新換上的1.5升TFSI引擎可輸出150匹最大馬力與25.5公斤米峰值扭力，結合Audi主動式汽缸管理系統，可視行車狀況將引擎第2、3缸暫停供油燃爆以降低油耗，再透過怠速熄火系統使本車的平均油耗達到16.3公里／公升，達到該排氣級距最優的1級水準。
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試駕車選配了Audi Virtual Cockpit Package全數位虛擬座艙，內裝用料質感仍為Audi一貫精緻細膩的水準，座椅與車門內飾板採用棕色真皮／透氣皮質混搭，視覺上更顯活潑率性。
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軸距2,637mm的帳面數字雖略遜於右文的Volvo V40，然而實際乘坐起來後座空間卻猶有過之。
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車上配置了S tronic雙離合器7速自手排系統，左側有觸控式引擎啟閉開關，試駕的Premium車型方向盤上沒有換檔撥片。
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Audi A3 Sportback 35 TFSI Premium小檔案
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Audi A3 Sportback小改款換上整合極線LED識別燈的新款頭燈，試駕的Premium車型並採用LED頭燈光源，另選配了全車S line外觀套件，車頭前臉看起來更具性能氣勢。
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從車尾看去，S line後擾流尾翼及保險桿左下的鍍鉻雙排氣尾管，搭配4只選配的18吋5輻造型鋁圈與225／40R18低扁平比輪胎，視覺上頗富鋼砲跑格。