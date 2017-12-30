2017-12-30

記者方維鐸／台北報導

Lexus UX概念車

2016年巴黎車展Lexus推出的UX小型Crossover概念車，現已確認會在2018年量產上市，此番先將概念車運來南港展覽館與國人見面，其大膽前衛的創意設計，雖不見得有辦法在量產車上悉數落實，仍值得期待這款新車的消費者先睹為快。

Toyota i-TRIL概念車

國內最暢銷的Toyota品牌這次一口氣推出了3款概念車，其中年份相對最新的就是2017年日內瓦車展發表的i-TRIL電動概念車，展示AI人工智慧聲控介面及自動駕駛功能，是一款極具前瞻性的未來行動載具。

Toyota FCV PLUS概念車

FCV PLUS氫燃料電池概念車強調的是新能源移動趨勢，在開發理念上不僅是一部環保車，更是移動式發電機，可為EV、住家甚至小型社區進行供電。以極富未來感的外觀及能源共享的先進概念進行打造，完美演繹未來城市生活的想像。

Toyota Yaris WRC賽車

Yaris WRC是Toyota重返WRC賽事所打造的工廠賽車，以歐規3門Yaris為基礎，擁有380匹最大馬力與43.3公斤米峰值扭力，其開發理念為傳達TOYOTA GAZOO Racing的精神「To make ever-better cars」，展現最純粹的駕馭表現與競技熱情。

Toyota S-FR概念車

2015年東京車展首發的S-FR概念車流著TOYOTA追求Fun to Drive的血液，顧名思義是款前置後驅的輕量化小跑車，車身圓潤可愛外加時尚雙色車頂設計，除了提供絕佳的駕馭樂趣，更拉近人與車之間的親密關係，不難想見其現場人氣。