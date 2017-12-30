《2018世界新車大展》年度焦點 必看秀車

2017-12-30

記者方維鐸／台北報導

圖片提供／Audi、Citroën、Ford、Koenigsegg、Lamborghini、Mazda、Mercedes-Benz、Mitsubishi、Nissan、Porsche

Nissan 2020 Vision Gran Turismo概念車／ 2014年Nissan為賽車遊戲Gran Turismo 15週年慶推出的虛擬概念車2020 Vision Gran Turismo，並在隔年的2015東京車展展出了實體版概念車，似乎在預告這款概念車很可能是下一代GT-R的雛形，這次現身國內車展也將成為鎂光燈焦點。

Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO賽車／ Lamborghini這次最特別的展出車輛當首推用來跑2018年Super Trofeo統一規格賽事的Huracán Super Trofeo EVO賽車，裝上以碳纖維打造的空力套件，最大馬力為620匹，以X-Trac 6速序列式變速箱搭配MR後驅設定，熱血指數破表。

Koenigsegg Agera R／ 首度參加國內車展的瑞典Hyper Car品牌Koenigsegg，此番展出由總代理嘉碼興業所收藏的Agera R，擁有驚人的1,140匹最大馬力輸出，由靜止加速至時速百公里僅需2.8秒，無論車輛身價與動力性能均為本屆世界新車大展之最。

Auto Union Type C賽車／ 由Porsche車廠創辦人Ferdinand Porsche博士為Audi前身Auto Union打造的Type C賽車，其驚世駭俗的6.0升V16引擎配置於後軸前方、駕駛座之後，可輸出520匹最大馬力，極速直上340公里／時，是本屆車展不可不看的經典賽車。

Audi sport quattro S1賽車／ 1987年由德國Rally名將Walter Röhrl所駕駛，創下美國派克峰（Pikes Peak）爬山賽10分47秒85賽事紀錄的Audi sport quattro S1，搭載排氣量2,110cc直5渦輪增壓引擎，由靜止加速至時速百公里僅需3.1秒，4環品牌愛好者必看。

Citroën Traction Avant／ 本屆車展年歲最久遠的參展秀車，除了Auto Union Type C賽車外，市售車當推Citroën這輛1934年的Traction Avant，它是法國前驅量產車的先驅，採用單體式車身結構，並配置了4輪獨立式懸載系統，在那個年代是非常劃時代的代表作。

Mitsubishi GT-PHEV概念車／ 2016年巴黎車展Mitsubishi推出的GT-PHEV概念車，除了向世人展現該品牌的EV動力科技與S-AWD全時4驅系統外，同時也揭示Mitsubishi未來跨界休旅車的設計概念，從同場展出的Eclipse Cross新車便可看到部分相同的造型元素。

Mercedes-AMG GT概念車／ 為慶祝AMG成立50週年，Mercedes-AMG在2017年的日內瓦車展推出4門款GT概念車，除了意味在4門高性能GT跑車市場不讓Porsche Panamera Turbo、Audi RS7等對手專美於前外，也體現了Mercedes-AMG的設計元素和HPP油電性能科技。

Porsche 959 Paris Dakar賽車／ Porsche為了強化台灣消費者對品牌的認同，特別從斯圖嘉特的博物館空運這輛1986年贏得巴黎─達卡越野大賽冠軍的959 Paris Dakar賽車來台參展，藉由成功挑戰這項最艱難的越野賽事，再次向世人展現了Porsche卓越的性能與可靠度。

Mercedes-Benz Concept EQ概念車／ 2016年巴黎車展Mercedes-Benz推出這款Concept EQ概念車，揭示EQ電動子品牌的誕生，並讓世人見識到他們的電動車技術，以及獨特的造型DNA。藉由Concept EQ在台展出，也展現這家德國高級車廠未來導入新能源產品的意圖。

Ford GT／ 福特六和這次特別空運了一輛Ford GT Competition Series競技版來台展出，車身採用大量輕量化碳纖維素材，搭載3.5升V6 EcoBoost雙渦輪增壓引擎，擁有可輸出647匹最大馬力，極速可達347.6公里／時，是這次車展必看焦點車款之一。