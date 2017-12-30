〈2018世界新車大展〉全新車款 霸氣亮相

2017-12-30

記者方維鐸／台北報導

圖片提供／Aston Martin、Audi、Bentley、BMW、Ferrari、Ford、Hyundai、Infiniti、KIA、Land Rover、Lexus、Lotus、Mercedes-AMG、Mitsubishi、Nissan、Peugeot、Porsche、Suzuki、VW、Volvo

Aston Martin Vantage／英國超跑品牌Aston Martin剛剛發表的全新一代Vantage，很快就出現在台北世界新車大展會場，這對台灣超跑迷無疑是一大福音。全新Vantage外型洗練優美，搭載AMG提供的4.0 V8雙渦輪增壓動力，國內預計2018年第三季開始交車。

Porsche Cayenne／國內從10月上旬即已展開接單的Porsche全新一代Cayenne豪華SUV，這次車展也將首度在國內亮相。業者目前以Cayenne 339.8萬起、Cayenne S 458萬起、Cayenne Turbo 668萬起的價格接單預售，正式交車約莫要等到2018年第二季。

BMW X2／由於BMW X2車系尚未正式對全球發表，國內這次只能算是私密預賞的形式，為此總代理汎德公司特別搭起獨立的賞車空間，且因空間有限必須分批入內賞車，每次僅能進去8個人，並謝絕任何形式的拍攝行為，敬請參觀者配合。

Mitsubishi Eclipse Cross／Eclipse Cross是以Outlander的底盤發展而來，擁有相同的2,670mm軸距，但車長僅4米4出頭，有著較低扁動感的身形，國內販售車型配置1.5升Turbo動力（163匹馬力），搭配可模擬8速手自排的CVT變速系統，展現不俗的駕馭樂趣。

Hyundai Kona／有鑑於全球Crossover／SUV當紅熱賣，國內代工生產Hyundai汽車的三陽工業預計2018上半年要導入Kona小型Crossover國產化，本次車展率先對國內消費者展示，本車前衛動感的外型設計，應該會吸引不少年輕消費者的關注。

Peugeot 5008／Peugeot新一代5008由前代較MPV化的產品路線，轉變成時下熱門的3排座椅中大型SUV，車室空間與實用性均有大幅進步，並延續了現行3008的第2代i-Cockpit直覺式駕駛導向操作介面，賦予SUV駕駛人截然不同的駕馭體驗。

Volvo XC40／Volvo以CMA中小型車模組化平台開發出的小型SUV產品XC40，這次也特別空運來台參展，同時是本車首度在亞洲地區亮相。至於國內正式上市時程，則要等到2018年第一季，有興趣的消費者不妨把握車展的機會搶先一步賞車。

Bentley Continental GT／第3代Bentley Continental GT雙門轎跑於2017年IAA車展推出，外型融入了2015年的EXP 10 Speed 6概念車的設計元素，使新車承傳經典且不失創新，搭載6.0 W12雙渦輪增壓動力，最大馬力來到635匹，0～100公里／時加速僅3.7秒。

Lotus Evora GT430／許久沒在國內發表新車的Gama Lotus，此番展出2017年7月推出的Evora GT430，堪稱該品牌有史以來性能最強的道路版跑車，其0～100公里／時加速僅需3.8秒，極速可直上305公里／時，只限量手工打造60輛，相當具收藏價值。

Infiniti QX50／一個月前才在美國洛杉磯車展全球首發的Infiniti QX50，很快就空運來台參展，除了是在亞洲地區的首度發表外，並展現原廠對本地市場的高度重視。本車的VC-TURBO可變壓縮比引擎，更打破傳統汽油引擎「固定壓縮比」的技術瓶頸。

Suzuki Swift Sport／性能版的Swift Sport全車內外透過跑格化包裝，營造出性能鋼砲的調性，動力則採用1.4升缸內直噴Turbo引擎，可輸出140匹最大馬力和23.5公斤米峰值扭力，並同時導入6速手排和6速手自排兩種變速系統，全方位滿足鋼砲玩家的期待。

Lexus RX L 加長型／Lexus剛剛在美國洛杉磯車展首演的RX L加長車型，時隔一個月就現身台北車展與國內消費者見面，展現這個日系高級車品牌對本地市場的重視。RX L增加了11公分車長及第3排座椅，可望獲得許多3代同堂豪華SUV買家的青睞。

Mercedes AMG E63 4MATIC+／台灣賓士首度在國內發表的新一代Mercedes-AMG E63 4MATIC+，其4.0升V8雙渦輪增壓引擎可輸出557匹最大馬力，不僅擁有0～100公里／時加速3.5秒的驚人實力，搭配循跡更完美的4MATIC+系統，讓駕駛人驅策起來更高枕無憂。

Land Rover Range Rover Velar／英國豪華SUV品牌Land Rover的Range Rover Velar首度現身國內，其外型沿襲Range Rover家族一貫的設計基調，視覺感十分硬派霸氣，車內則配有12.3吋數位化液晶儀表，結合中控台的雙螢幕設計，營造出摩登時尚的座艙氛圍。

Ford Mondeo Wagon／因應近年國內對旅行車的需求大幅提升，福特六和導入了Mondeo Wagon以滿足消費者的期待，動力上採240 EcoBoost單一設定，結合SelectShift™ 6速自手排變速箱，並提供完整的主被動安全配備，深得務實派家庭買家的肯定。

KIA Stonic／Hyundai Kona的KIA雙生車款Stonic也同場現身台北世界新車大展，其車頭仍保有KIA家族識別的Tiger Nose設計，車身線條緊湊動感，體現小型跨界休旅車的奧義，總代理台灣森納美起亞預計將在2018上半年引進國內販售。

VW Polo／第6代Polo是以MQB A0模組化平台開發而來，跟採用相同平台的新一代Audi A1和Seat Ibiza都只有單一5門車身型式，不會推出個性化的3門車款。國內除了1.0升3缸TSI動力外，2018第3季還會導入2.0 TSI動力的Polo GTI性能鋼砲。

Audi RS5 Coupé／4環品牌這次展出的全新一代RS5 Coupé高性能雙門轎跑車，承襲了DTM的賽事血統與Audi 90 IMSA GTO經典賽車的設計理念，搭載最新研發的2.9升V6雙渦輪增壓引擎，擁有450匹最大馬力，0～100公里／時加速僅需3.9秒。

Ferrari Portofino／2017年IAA車展全球首演的Ferrari Portofino電動硬頂Roadster，除了融入躍馬當家超跑812 Superfast的視覺DNA，並擁有強勁的600匹最大馬力，由靜止加速至時速百公里僅需3.5秒，這次在台北車展發表將成為現場鎂光燈的焦點。