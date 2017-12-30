貨櫃市集戶外酒吧 打卡熱點

2017-12-30

〔記者凃盈如／台北報導〕金色三麥自從2016年成立SUNMAI品牌以來，積極拓點，除了在信義區COMMUNE A7貨櫃市集成立SUNMAI CUBE，以戶外酒吧成為人氣打卡熱點之外，也於桃園機場開設航站店，近來更進駐東區商圈，將精釀啤酒深入不同客層。金色三麥執行長葉冠廷笑稱，有別於一般酒吧給人較疏離的狀態，SUNMAI提供消費者較近距離的親切互動，讓人們放鬆喝酒，不必擔心不懂精釀啤酒，更不必擔心被看穿不懂，只需要告訴侍酒師喜歡的風味，就可以輕鬆交流。

據了解，SUNMAI CUBE於COMMUNE A7的業績表現，最高時，一個月可達180萬元，以帶有高接受度的啤酒風味傳達easy to drink思維，穩坐COMMUNE A7店王。看好精釀啤酒商機，SUNMAI 新開設的安和店，除提供人氣酒款外，更推出隱藏版實驗性酒款，讓消費者可在此搶先品飲。SUNMAI BAR安和店目前為試營運階段，將於2018年1月4日正式開幕，提供多款精釀啤酒之外，亦提供下酒菜、蔬食、串燒與輕食。空間方面，營造懷舊與現代融合的氛圍，以在地、質樸建材與元素，如老窗花、藤編，抿石子、夯土等，都可於空間見得，更將以「有閒來坐」的號召為邀請，傳遞台灣好客精神，無疑為都會中親切而放鬆的場域。迎接2018，安和店將於12月31日延長營業時間至隔日清晨2：00，可就近賞煙火、與朋友在Bar裡歡聚跨年。

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