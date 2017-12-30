2017開架美妝 隱藏版黑馬售歡迎─Haba精純液大熱門 孕婦熱搜眼霜天然草本 高防曬護唇膏設計貼心

2017-12-30

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞又來了！年底不僅是工作考核績效的時刻，也是各種商品排行榜統計出爐的時間點，美妝市場競爭激烈，有些保養品雖然沒有搶入年度熱銷排行榜，卻仍在2017年以黑馬之姿默默超熱賣，開架藥妝通路康是美便統計出今年度店內的隱藏版黑馬保養品。

Haba純海角鯊精純液：2017年完全是Haba的大勢年，各大美妝版面通通出現過它的名字，小小一罐全球每5秒就可以賣出1瓶，標榜含超高精純度的角鯊成分，提供肌膚保濕，也可加到化妝水或乳液裡面一起用，雖然是油質地，但擦上後很快就會被吸收。

Mad Hippie 維生素A抗皺精華：Mad Hippie在美國被譽為草本專家，有別於一般主打天然的品牌標榜的溫和保養路線，Mad Hippie特別強調「有感」保養，這支抗皺精華蘊含多種活萃成分，曾獲百萬人評選為2017 betternutrition「最佳逆齡精華液」。

Mychelle極效撫紋美眸眼霜：許多孕婦們在網路上最常討論的牌子之一，上網打Mychelle後面就會自動接出「眼霜」的關鍵字，此款眼霜標榜不添加人工香料、礦物油，內含高山火絨草等草本成分。

QV 護唇膏：同樣在網路引發討論熱度，澳洲意高大藥廠專門為乾敏肌研發的一系列保養品，其中這支護唇膏防曬係數達 SPF 30，搭配貼心的管口斜口設計，能緊密貼住唇線，更方便使用。

日本Hacica深層修護導入髮膜：在康是美默默的賣超好的髮膜，Hacica首創一系列沙龍級系統步驟髮品，標榜在家就可以打造像上了美容院洗頭一樣的質感，商品上面標1.0、1.5、2.0使用順序，內含日本產蜂蜜、植物成分跟和花精華，洗後頭髮香且順，大受推崇。

艾瑪絲捷利爾角質淨化液：有頭皮困擾消費者的新選擇，標榜草本植萃的髮品，品牌在台灣起家，並熱銷到30幾個國家，也算是另個台灣之光。