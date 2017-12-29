《2017藥妝通路》保養類熱銷TOP10

2017-12-29

記者邱巧貞／台北報導

自1987年屈臣氏（Watsons）進軍台灣，今年屆滿30週年，開設超過530間門市，也是全台店數最多的藥妝通路，除了積極開發特色店型，如數位玩美體驗店、時尚概念店、健康概念店等，並於2014年成立屈臣氏網路商店，成為台灣第一家自建網路商店的藥妝通路，並宣布正式推出「海外直送服務」，第一波開放國家為香港、澳門、新加坡，全力搶攻跨境電商市場。

回顧過去幾年的開架保養市場，屈臣氏觀察發現，隨著美容保養觀念日趨普及，過去屬於小眾的醫美與男性保養市場快速成長，近年消費者對於醫美療程的接受度愈來愈高、年齡層也下降，使得術後保養需求增加，再加上空汙、氣候變遷等環境因素影響，醫美級保養品的需求大幅上升，屈臣氏醫美商品自2013年逐漸受到重視，2016年的銷售業績較2010年翻漲超過6倍。

通路自有品牌 知名度＆業績量大增

早在多年前，藥妝零售通路便紛紛發展自有品牌及獨家品牌，幾年下來，通路自有品牌可說經營有成，讓通路不再只是販售產品的銷售管道，也身兼開發、生產的製造商以及品牌代理商。近年來，開架藥妝通路業者投資在宣傳自有品牌的比重愈來愈高，讓原本僅在架上默默販售的商品，知名度及業績量大增，像是此次入圍銷售前10名的商品，就有不少是屈臣氏的自有品牌及獨賣商品，像是Skin Advanced、Target Pro by Watsons、Hikaru、天天美麗等。

產品力仍是王道 長青商品跨時代默默熱銷

開架藥妝市場向來是新品競出的主力戰場，不過，屈臣氏觀察仍有上市已超過10年的長青商品持續熱銷，根據屈臣氏銷售統計，前5名商品為：「小蜜媞修護唇膏」、「落建洗髮精」、「資生堂嘉美艷容露」、「資生堂睫毛夾」、「奇士美護手霜」。其中冠軍商品「小蜜媞修護唇膏」為好萊塢明星與專業彩妝師御用首選，平均年銷量超過20萬支；「資生堂嘉美艷容露」更從80年代火紅至今，老中青三代都愛用，每年熱銷超過10萬瓶，可疊出4座玉山高。此外，「黑人牙膏」亦從屈臣氏開店以來即有販售，近年更從本土老字號牙膏大翻身成為韓國旅客來台必買牙膏TOP 1。

●Watsons保養類熱銷TOP10

【NO.1】小蜜媞修護唇膏

2005年上架，好萊塢明星與專業彩妝師最愛，擁有獨特天然配方，輕輕一抹就能輕鬆解決唇部的保養與護理問題，不論男女都愛用的隨身必備急救小物，屈臣氏全年四季熱賣，年銷量突破20萬支，蟬聯護唇膏類別銷售冠軍多年。10g／99元。

【NO.2】落建洗髮精

在台灣上架超過20年， 民眾愛到屈臣氏買日用品，屈臣氏洗髮類別產品中，落建洗髮精常年銷售居冠，每月熱銷超過萬瓶，全台511位醫師一致推薦，不論男女都愛用的經典熱銷款，一年的銷量可裝滿13座游泳池 。200ml／279元。

【NO.3】資生堂嘉美艷容露

2003年上架，老牌口碑的長青神級化妝水，調理收斂、曬後肌膚舒緩、冰涼舒適皆適用，網路討論度超高，屈臣氏每月銷出近萬瓶，一年賣出的資生堂嘉美艷容露可疊成將近4座玉山高度 。150ml／100元。

【NO.4】資生堂睫毛夾

2003年上架，弧度十分適合東方人眼形且價格親民，穩坐台灣人最愛用睫毛夾冠軍，屈臣氏一年賣出的資生堂睫毛夾可疊成近20座101大樓。走進屈臣氏必入手的美妝小物，在台灣賣得比日本還便宜，也是韓國人來台瘋搶必囤商品。150元。

【NO.5】奇士美護手霜

2006年上架，美妝網站與論壇上網友大推的好評商品，日本狂銷百萬瓶，屈臣氏獨家販售，一年賣出的奇士美護手霜可填滿超過1萬個浴缸。75g／240元。

【NO.6】屈臣氏抽取式衛生紙

2003年上架，屈臣氏蟬聯各年度銷售第一名的日用明星商品，一年賣出的衛生紙可環繞地球10圈，產品不含螢光劑，可沖入馬桶，並使用永續林木紙漿，紙質細緻蓬鬆柔軟。110抽10包入／145元。

【NO.7】普拿疼止痛藥系列

2003年上架，屈臣氏非處方感冒藥長年排名第一，一年賣出的止痛藥更能疊出5座聖母峰。售價洽詢。

【NO.8】FINO高效滲透護髮膜

2006年上架，網路口碑NO.1、高C／P值的護髮神物，頂級美容精華添加，能從髮根深入滲透到髮梢，一瓶即可達到7種美髮效果，一年賣出的罐數可堆疊出56座東京鐵塔。230g（沖洗型）／239元。

【NO.9】惹我清爽吸油蜜粉

2003年上架，小資女與學生妹的必備化妝品，能收斂遮瑕毛孔並有效趕走油光與黏膩，外型小巧可愛，補妝方便好攜帶，一年賣出的盒數可環繞操場82圈 。160元。

【NO.10】屈臣氏壓邊化妝棉

2005年上架，由優質純棉花製造，壓邊設計能避免使用後棉絮殘留於肌膚上。超強吸水性配合輕柔細緻的表層，是化妝及日常皮膚護理的理想選擇，一年賣出的化妝棉可環台灣島2圈。100片3盒入／169元。

註：價格或有更動，以通路為準。

圖片提供／屈臣氏、露得清、艾惟諾、法倈麗、DR.WU