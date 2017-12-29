《潮咖加持 潮上加潮》4

2017-12-29

記者林欣若／台北報導

日本潮流教父的車線美學

fragment design×Converse

藤原浩在Jack Purcell的有機帆布鞋面加上了對比鮮明的車線細節，鞋款內側暗藏藤原浩最具象徵性的fragment design縫線標誌，與鞋面外側的框型車線相映成趣，無縫接合的黑色鞋緣膠條與材質輕便的Phylon中底，讓Jack Purcell的外型變得更流暢，三款經典海軍藍、純白、極黑配色，可更換彩色鞋帶，讓穿搭更有變化。

日本潮流之父：藤原浩

將倫敦的龐克、紐約的嘻哈帶入日本的藤原浩，為日本潮流文化立下深厚基礎，被尊為「日本潮流之父」，他的自創品牌fragment design則以廣泛的聯名為特色，除了與其他潮流品牌合作，fragment design也與Nike、精品品牌路易威登（Louis Vuitton）聯名，與Converse的合作自然是駕輕就熟，僅僅是改變了Converse Jack Purcell鞋款的縫線，就讓Jack Purcell變得摩登時尚。

圖片提供／Converse