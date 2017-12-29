《潮咖加持 潮上加潮》2

2017-12-29

記者林欣若／台北報導

法式高端潮牌之時間簡單式

PIGALLE×G-SHOCK

1983年問世的G-SHOCK，除了以品牌初衷「抗重力、摔不壞」為特色，這幾年來不斷與潮牌設計師、音樂人、藝術家或運動家合作，薈萃多種潮流文化，奠定了G-SHOCK經典不敗的潮流地位。明年迎來品牌創立35週年，G-SHOCK不斷推出聯名款式慶祝這個里程碑，除了與中國新興服裝設計師上官喆SANKUANZ的聯名錶款GA-700SKZ、與紐約當代塗鴉藝術家Eric Haze推出聯名錶款GA-700EH，最新發佈與法國高端街頭品牌PIGALLE推出聯名之作。

認識PIGALLE

在巴黎PIGALLE區域成長的Stéphane Ashpool，熱愛90年代街頭文化和籃球運動，自創品牌PIGALLE也奠基於這兩種元素，發展出獨特的法式街頭風格，這次與G-SHOCK聯名，Stéphane Ashpool再度以他最愛的籃球為主題，選擇在籃球運動時也能配戴的DW-5600錶款為設計原型，在錶盤、錶帶及液晶螢幕背光圖樣皆設計上PIGALLE品牌字樣或招牌BOX LOGO，錶背刻印著由PIGALLE LOGO所設計的籃球場圖樣，極簡的黑、白兩種顏色，加上簡樸的錶殼輪廓，很有PIGALLE一貫的簡約俐落風格。

圖片提供／G-SHOCK