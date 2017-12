2017-12-29

記者林欣若/台北報導

香港公仔教父的拼色時尚

Puma×Michael Lau

Michael Lau以樣本為主題,是因為在80、90年代街頭文化興起時,潮流指標人物經常會收到各大品牌送來的樣本鞋款,品牌在新品上市之前先讓這些潮流大咖搶先體驗,藉此炒熱話題。Michael Lau在純白的SUEDE鞋身上堆疊14種曾在不同年代出現過的SUEDE配色,左右鞋後跟分別有結合「L」字母的「左」與結合「R」字母的「右」字樣,「NOT FOR YOU, ONLY FOR ME !」則是許多潮流迷內心的獨白。

香港公仔教父Michael Lau

熟悉街頭潮流文化的人對Michael Lau這個名字絕對不陌生,人稱「香港公仔教父」的他,是許多潮流聯名的首選,包括G-SHOCK也在今年與他聯名推出MRG-G2000HT限定錶款,運動品牌PUMA則是在三年前便找上Michael Lau為PUMA SUEDE創作鞋款,Michael Lau於是以樣本(Sample)為主題推出Sample SUEDE by Michael Lau,為明年將度過50歲生日的PUMA SUEDE暖壽。

圖片提供/PUMA