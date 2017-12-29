《超卡通 超人物》3

2017-12-29

記者林欣若／台北報導

極簡星戰風

1970年代首度問世的《星際大戰》（Star Wars）影迷橫跨老、中、青三代，這期間也有無數產業與《星際大戰》聯名合作，多數仍是以動漫方式呈現《星際大戰》的經典元素，rag & bone的聯名系列，則以簡約未來感，讓人耳目一新。

rag & bone的執行長暨創辦人與創意總監Marcus Wainwright表示：「我們的作法其實就是在最經典的rag & bone單品中重現那些過去和最新的星際大戰系列電影中，讓我們感到最難忘的片段與元素。我們希望以此系列向星際大戰致敬，同時也符合rag & bone美學，就像一位摩登的絕地武士。」少了搶眼的色彩和童趣的動漫圖案，取而代之的是以對比的配色與隱藏的細節，呈現電影中原力的兩面，也就是正義與邪惡的拉扯，包括光明面與黑暗面、銀河帝國與反抗軍同盟的對立，或是第一軍團與反抗勢力之間的抗爭。

明星單品

極簡設計 經典元素

全系列雖採極簡設計，卻融入許多星戰迷一望即識的經典元素，例如白色美麗諾羊毛衫取自電影中終年白雪的霍斯（Hoth）星球，白色長褲側邊的繩結裝飾，靈感來自莉亞公主的服裝，T-Shirt上縮小的長方形圖案，與電影中風暴兵（Stormtrooper）的圖案如出一轍，X翼機（X-Wing）的戰鬥場景，也以剪影方式呈現，全系列隨著電影《STAR WARS：最後的絕地武士》（Star Wars Episode VIII: The Last Jedi）上映，再掀星戰話題。

圖片提供／rag & bone