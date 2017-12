《超卡通 超人物》2

2017-12-29

記者林欣若/台北報導

卡通始祖菲力貓

誕生於默片時代的菲力貓(Felix the Cat)可說是動畫史上最早出現的角色,黑色身體、白色大眼以及誇張笑容是招牌標誌,在迪士尼卡通以及日本漫畫大興風潮後,菲力貓逐漸被淡忘,但這位卡通人物仍有其經典地位,加上這幾年大吹復古風,屬於「上個世紀」的菲力貓,再度被炒熱。

荷蘭品牌Scotch & Soda旗下牛仔服飾系列Amsterdams Blauw與Universal Brand Development攜手合作推出Felix the Cat系列,以Felix the Cat的昔日畫作為靈感,為這個大受歡迎的角色挑選經典復古造型,創作出一系列引人注目的服飾。Scotch & Soda創意總監Marlou van Engelen表示:「我們深入鑽研歷史及流行文化,不斷尋找獨特的寶藏及故事,而Felix the Cat罕見地揉合這兩個特點,絕對代表著雋永時尚的經典。」

明星單品

走出黑白電視 粉彩菲力貓

全系列單品包括T-Shirt、衛衣、Polo衫、外套以及牛仔褲,Felix the Cat以不同方式來表達角色的生動活潑,例如T-Shirt和衛衣的花紋細節、橫須賀外套的刺繡、以及皮衣上的手繪圖案各自展現菲力貓的特色,並利用丹寧白、雪花灰、米白、淡褐色、杏桃粉等色彩,讓黑白的菲力貓也繽紛多彩。

圖片提供/Scotch & Soda