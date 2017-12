《超卡通 超人物》1

2017-12-29

記者林欣若/台北報導

永遠的白雪公主

迪士尼在1937年推出動畫《白雪公主》,黑色短髮、大篷裙的公主造型,成為無數時尚靈感來源,也是許多人心目中最佳公主代表。今年白雪公主歡慶80歲生日,一向童心未泯的alice + olivia by Stacey Bendet以白雪公主為靈感推出系列服裝,以魔鏡和紅蘋果帶來濃濃童話風。

針織外套上的大紅蘋果以絕佳配色打造搶眼的視覺效果,T-shirt和刺繡毛衣是魔鏡圖案,上頭的文字也別具巧思,「you are the fairest of them all(你是世界上最漂亮的人)」是魔鏡名言,全系列結合《白雪公主與七個小矮人》故事中的重點元素,以及alice + olivia奇趣獨特的風格,打造大女孩版的童話造型。alice + olivia行政總裁兼創意總監Stacey Bendet表示:「《白雪公主與七個小矮人》是我自小最愛的電影之一!我很高興能夠與迪士尼合作,將我其中一個最愛的童話故事帶到真實世界。」

明星單品

公主、皇后鞋 氣勢十足

運動品牌ASICSTIGER也推出白雪公主系列鞋款,將童話故事中的每個角色包括白雪公主、邪惡皇后的特徵融入鞋款設計,打造夢幻童趣鞋履。

超大紅色絨面蝴蝶結的白雪公主鞋,是以白雪公主著名的紅色蝴蝶結髮帶和紅色披肩為靈感,天鵝絨鞋面一如公主的高貴優雅,蝴蝶結可拆下,加上髮夾或是皮繩變成髮飾或腰帶。全黑的皇后鞋款象徵壞皇后的黑心腸,刻意加大的誇張鞋舌印有金黃色的皇冠,凸顯皇后氣勢,也與黑色鞋身形成亮眼對比。

圖片提供/alice+olivia、ASICSTIGER