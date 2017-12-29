2017-12-29

記者王瀅娟／台北報導

兔子大概是最近最受設計師喜愛的動物。

Prada 2018早春系列再度邀請台裔美籍插畫家James Jean合作，服裝上的幾何流線型花卉和兔子圖紋印花，隨即也應用在包款設計上。James Jean的畫作受到新藝術（Art Nouveau）影響，如扭曲流動的線條、細緻的工筆花草等，繁華卻有著些許水墨畫的痕跡，整體洋溢夢幻奇異的氛圍，又帶著抒情詩意。

2007年他便曾受Prada之邀，為紐約Epicenter Store畫壁畫，並設計2008春夏秀場，其壁畫被應用於2008春夏系列上，成為知名的「顫抖的花開（Trembled Blossoms）」系列，精靈包（Fairy Bag）由當年當紅的精靈名模Sasha演繹，紅透半邊天。

Jean表示，Miuccia Prada的設計語言橫跨多領域，當她想要為作品增添幻想氛圍時，就會找他合作。而他認為，他畫的流動線條和Prada的建築感譜出很好的對位旋律。而藏在幾何形狀中的花卉、漩渦狀的線條與兔子圖騰的確也為Prada新一代運動風時尚帶來一股清新。

幸運兔 莫名的好感

Jean為何選用兔子原因不明，或許是來自Prada當紅的火箭兔圖騰，不過英國設計師Paul Smith對兔子的喜愛就明確地多。設計師Paul Smith曾在受訪時說自己喜歡兔子，從此就開始收到各地粉絲寄來的兔子相關單品，某次辦秀前，他收到粉絲送上真的兔子，而那場秀辦得相當成功，從此他就將兔子視為幸運物，系列中不時會有兔子的身影出現。

另外兔子究竟為何成為MCM的標章？亦不可考，或許是因為兔子造型掛飾一直很受到顧客的喜愛，也就因此成為每季都會重新詮釋推出的單品。今年秋冬，「星眼兔」是最引人注目的圖騰，結合星星的眼睛與兔子的大耳朵，雖然不是很具體，但也不會令人感覺不完整，可愛指數爆表。

向來愛搞怪的Moschino，本季讓泰迪熊化身兔女郎，除了穿上印有「Playboy」的T恤、戴上兔女郎最重要的象徵兔耳朵，最令人意想不到的是在背面也認真的裝飾了兔女郎毛球尾巴，令人會心一笑。

雞飛羊跑 還有孔雀、貓頭鷹與獨角獸……

年底是動物造型產品活躍的季節，真是一點也不為過！

Burberry特別推出動物造型鑰匙圈系列，採用多樣織法與圖紋的喀什米爾羊毛織物包裹動物身體，再以鈕釦為眼、皮革為四肢，搭配鉚釘、別針與拉鍊等常見於Burberry服裝配件上的五金零件，創作介於寫實與幻想之間的動物們，包括羊、雞、狗、兔子、青蛙等，令Burberry的動物世界更加豐富。

Furla招牌經典Metropolis Bag自去年起推出動物造型裝飾大受好評後，成為每季的延續設計，有時是印花，有時則會拼接皮草與皮革去改變造型。本季的動物多半帶有神祕色彩，如已經滅絕的恐龍、只存在於神話的獨角獸、夜間活動的貓頭鷹、被視為聖物的孔雀等。Metropolis Bag除了有每季新款，也有可以替換包蓋的款式，讓包包換上另一個包蓋便煥然一新，每季也會推出季節性的新包蓋，成為小資女的最佳投資包款之一。

圖片提供／Furla、Burberry、Moschino、MCM、Paul Smith、Prada