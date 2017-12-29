五月天開唱 阿信帥氣足角

〔記者林欣若／台北報導〕五月天日前在桃園國際棒球場開唱與歌迷狂歡，主唱阿信腳上穿的帥氣靴子引來高詢問度，這是出自阿信主理的潮牌STAYREAL與法國軍靴品牌PALLADIUM的聯名款式，由於阿信本身就是PALLADIUM的支持者，雙方聯名，可說是阿信一手促成。
聯名鞋款以「夢想初衷」為主題，將PALLADIUM軍風本格與STAYREAL的音樂起源完美融合，以PALLADIUM經典10孔Pampa Tactical軍用戰術靴款式為創作原型，鞋面採用牛皮拼接軍用彈道尼龍材質，強調強悍精神，鞋身飾以21°雙白線設計織帶，這是STAYREAL品牌創始的標誌，象徵務實與堅強行動力，鞋子內襯的迷彩圖騰除了是STAYREAL的專屬圖案，也呼應PALLADIUM的軍靴歷史。
其他細節還包括鞋舌處Tactical系列經典戰術收納口袋，可快速收納鞋帶並飾有PALLADIUM × STAYREAL聯名logo，靴內側拉鍊盤設計讓軍靴也能自由穿脫，搭配拉鏈固定扣，兼具造型並防止拉鍊鬆脫，鞋身側標與鞋後真皮鞋提皆飾有STAYREAL黑白logo織帶，每雙鞋款附有只送不賣的專屬聯名軍牌，並刻有位在法國里昂的PALLADIUM品牌發源地座標，每一處細節皆突顯兩個品牌延續經典、不忘初衷的精神。