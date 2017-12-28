Kent & Curwen相同面料 復刻一戰大衣

2017-12-28

〔記者方惠宗／台北報導〕英國時裝品牌Kent & Curwen以一戰時期英國軍裝為雛形，推出一件重新設計、為現代男士打造的大衣。與原版軍官大衣相比，新款大衣線條修身、充滿現代感，並保留很多原版軍裝的設計細節，例如壓有徽章圖案的銅釦、軍裝風格的肩章與雙排釦、大翻領，處處彰顯軍裝經典。Daniel Kearns表示：「我們希望可以設計出一件既能展現品牌歷史，又具有時尚氣息的作品。」

20世紀30年代，Kent & Curwen成為英國軍服供應商。在此品牌背景的引領下，Kent & Curwen創意總監Daniel Kearns找到一件來自上世紀初英國軍官的大衣，並以此為基礎，為男士重新設計出既經典又富有現代氣息的大衣。面料出自英格蘭歷史最久的紡織商之一、也是英國軍隊的服裝供應商「Fox Brothers & Co」。在Fox Brothers的檔案中，Kearns找到第一次世界大戰前設計英國陸軍制服的面料樣品，並決定保留經典元素，為新版軍裝大衣使用同樣的面料，甚至使用同樣的紡織機、同樣的紗線與同樣的織法。Daniel Kearns表示：「這件軍裝大衣的背後凝結了品牌歷史的真實故事。」

圖片提供：Kent & Curwen