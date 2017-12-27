Longchamp首款眼鏡 造型加分

2017-12-27

〔記者方惠宗／台北報導〕法國精品Longchamp首度推出眼鏡系列，丹麥超模Freja Beha Erichsen在沒有任何華麗裝飾的背景下，演繹該系列結合簡約、搖滾與浪漫於一身的獨到風格。「對Longchamp而言，眼鏡是一個全新的產品系列」，Longchamp行政總裁Jean Cassegrain表示：「Longchamp女士正需要這種飾品來塑造更完美精緻的形象。」

Longchamp眼鏡的設計靈感來自許多原屬經典手袋的獨特細節，透過創新的設計手法將女性韻味的形態與明亮活潑的色彩融為一體。以Freja所戴的款式來說，這款以全金屬製作的圓形雙色鏡片眼鏡，其上揚的邊角融入了蝴蝶形的美感，獨特的鉸鏈位置設計靈感源自Longchamp手袋系列標誌性的竹節紋理細節，揉合兩側鏡臂上以雷射雕刻而成的標誌，和鏡臂末端品牌經典的奔馬圖案，為眼鏡注入一絲訂製品的尊貴氣質。

此外，採用真皮裝飾鏡橋和鏡框的經典的飛行員眼鏡風格高調大膽，顏色與品牌配飾系列的主調呼應，而金屬鏡臂太陽眼鏡以對比色調演繹現代個性，亦可見其經典Paris Premier包款提把上別具象徵意義的「D」字金屬配飾。每款眼鏡都充分綻放品牌標誌性的優雅氣質。